В США объяснили проблемы с использованием дронов на Украине

Стоимость беспилотников, поставляемых американскими компаниями, начинается примерно с $16 тыс., а украинским войскам нужны дешевые одноразовые дроны, массовым производством которых в США не занимаются, пояснил военный эксперт WSJ

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Американские оборонные компании не занимаются массовым производством дешевых одноразовых дронов, которые нужны украинским военным, поэтому беспилотники из США не подходят для масштабного развертывания, заявил бывший офицер разведки ВМС США, который занимается разработкой продуктов на заводе по производству БПЛА Остин Грей в колонке для The Wall Street Journal.

По его словам, стоимость поставляемых американскими компаниями беспилотников начинается примерно с $16 тыс.

«Американские компании, занимающиеся оборонными технологиями, потратили месяцы на тестирование своих беспилотников в Украине, но некоторые сейчас оставляют их на хранении, потому что они не смогли идеально работать в суровых условиях боевых действий в Украине. У американских фирм нет потребительского беспилотника массового производства, который стоит всего несколько тысяч долларов», — написал Грей.

Он отметил, что Пентагон или министерство торговли США могли бы побудить американские компании выйти на рынок более дешевых беспилотников.

По последним данным Пентагона, с начала российской военной операции США предоставили Украине военную помощь на сумму более $43 млрд. В последний пакет на $400 млн, выделенный в конце июля, вошли в том числе небольшие разведывательные беспилотники Black Hornet.

Associated Press тогда отмечало, что комплект, включающий в себя пульт управления, зарядную станцию и два устройства, стоит до $60 тыс. За такую сумму можно приобрести свыше 20 дронов Mavic 3 Fly More Combo, которые чаще используются ВСУ. Кроме того, нанодроны летают на расстояние до 2 км в течение 25 минут, тогда как Mavic способен преодолевать 6 км со сроком полета до 46 минут.

Вашингтон поставлял и другие беспилотники Киеву, в том числе дальнобойные дроны-камикадзе Switchblade 600.

Российские власти осуждают поставки западной техники Украине и считают, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. После атаки дронов на Москву в начале июля российский МИД назвал США и другие страны "соучастниками" этих атак, поскольку они продолжают поставлять Киев вооружения.