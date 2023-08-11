Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений Украине

Дмитрий Полянский (Фото: John Minchillo / Getty Images)

Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН из-за поставок западного оружия на Украину. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Москвы при организации Дмитрий Полянский.

«В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа», — написал он в своем телеграм-канале.

В конце июля Полянский выступил на заседании Совбеза ООН, которое Россия запросила «в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов», и заявил, что Украина регулярно совершает теракты на территории России, в том числе с использованием западного вооружения. В качестве примера он привел атаки на Крымский мост и удары беспилотников по Москве.

«Такая же бессмысленная с точки зрения достижения военных целей акция устрашения — удар 22 июля сего года с использованием поставленных США кассетных боеприпасов по гражданскому автомобилю с журналистами в Запорожской области», — сказал Полянский.

Удар ВСУ кассетными боеприпасами, о котором идет речь, был нанесен около населенного пункта Пятихатки в Запорожской области, сообщало Минобороны России. При обстреле погиб военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев.

О решении поставить Киеву кассетные боеприпасы Белый дом объявил в начале июля. Президент США Джо Байден утверждал, что это временное решение, пока не удастся обеспечить ВСУ обычными боеприпасами. Киев заверял Вашингтон, что кассетные боеприпасы будут использоваться лишь «в надлежащих местах» вне населенных пунктов. Об этих же гарантиях со стороны Украины говорили в Белом доме.

Россия осудила передачу кассетных боеприпасов Украине. Москва воздерживается от применения этого вида вооружений в боевых действиях, но, как говорил министр обороны Сергей Шойгу, будет вынуждена пойти на аналогичные меры.