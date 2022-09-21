Пентагон закупит дроны-камикадзе для Украины на сумму $2,2 млн

Минобороны США заключило контракт на производство дальнобойных беспилотников Switchblade 600 для Украины на сумму $2,2 млн с компанией AeroVironment, следует из отчета Пентагона, опубликованного на его сайте.

Согласно документу, контракт был заключен 15 сентября. Дроны-камикадзе Switchblade 600 поставят в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). По условиям программы, Пентагон заключает контракты на производство вооружения с компаниями, после чего его передают Украине.

В Минобороны США добавили, что всего в рамках USAI заключило контакты на сумму $1,2 млрд. Всего Конгресс США выделил на эту программу $6 млрд.

16 сентября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $600 млн, в который войдут дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, 36 тыс. боеприпасов для 105-миллиметровых артиллерийских орудий, 1000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре противоартиллерийских радара.

В общей сложности Вашингтон предоставил Киеву около $15,8 млрд военной помощи с момента прихода к власти президента Джо Байдена. С 2014 года Украина получила около $17,9 млрд на военные нужды и более $15,1 млрд — с начала российской военной операции.

В середине сентября американское Минобороны сообщало, что с начала военных действий на Украине в конце февраля Вашингтон передал Киеву 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним; 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями (ПТРК); 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК); 15 вертолетов; 38 радаров; 10,2 тыс. автоматов и пистолетов; около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия; 18 патрульных катеров.