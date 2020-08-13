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Технологии и медиа ,  
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Эксперты обнаружили кибератаки через письма о премиях из отделов кадров

Хакерская группа RedCurl взламывала компании по всему миру и похищала корпоративные документы. Ущерб от ее деятельности может составлять десятки миллионов долларов
Фото: Panoramic / ZUMA / ТАСС
Фото: Panoramic / ZUMA / ТАСС

Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB раскрыла ранее неизвестную хакерскую группировку, которая занималась корпоративным шпионажем, рассказали РБК в пресс-службе компании.  

Хакерская группа RedCurl менее чем за три года совершила по меньшей мере 26 целевых кибератак на коммерческие организации в России и на Украине, а также в Великобритании, Германии, Канаде и Норвегии. Пострадали 14 компаний, на некоторые из них атаки совершались неоднократно. Это строительные, финансовые, консалтинговые компании, ретейлеры, банки, страховые, юридические и туристические организации, установили в Group-IB.

Группировка предположительно состоит из русскоговорящих хакеров. В Group-IB отмечают, что корпоративный шпионаж в целях конкурентной борьбы — довольно редкое явление среди киберпреступников. RedCurl использовала уникальный инструментарий, который позволял ей долгое время оставаться незамеченной для своих жертв.

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Первая известная атака хакеров произошла в мае 2018 года. Злоумышленники использовали для доступа к корпоративной информации фишинговые письма. Чаще всего сотрудникам одного отдела компании-жертвы приходило электронное письмо якобы от HR-департамента, например о ежегодных премиях. Ложные письма содержали подпись, логотип, поддельное доменное имя компании, говорится в сообщении.

При открытии вложенных в письма документов о премировании на компьютере жертвы запускался троян, который контролировался RedCurl через легитимные облачные хранилища. Использование их, а также языка PowerShell при разработке троянов позволяло хакерам долгое время оставаться незамеченными для традиционных средств киберзащиты.

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Фото: Joe Raedle / Getty Images

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После этого злоумышленники анализировали содержимое жестких дисков пользователей и похищали информацию. Прежде всего их интересовали деловые переписки, представляющие коммерческую тайну документы, персональные данные и пароли сотрудников.

При этом запущенные трояны продолжали распространяться внутри сети жертвы, заражая все больше компьютеров. Специалисты Group-IB обнаружили, что хакеры оставались там от двух месяцев до полугода. По словам руководителя отдела динамического анализа вредоносного кода компании Group-IB Рустама Миркасымова, несмотря на отсутствие прямого финансового ущерба, косвенные потери компаний-жертв от действий RedCurl могут исчисляться десятками миллионов долларов.

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Антон Силуанов

Эксперты продолжают фиксировать новые атаки хакерской группы в разных странах мира.

В августе Reuters сообщал, что британские власти подозревают российских хакеров во взломе почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса. По данным агентства, в результате кибератак в 2019 году были украдены секретные документы о торговом соглашении между Лондоном и Вашингтоном.

Автор: Михаил Котляр
Теги: хакеры, кибератаки, электронная почта, Group IB
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