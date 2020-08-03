Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии

По данным агентства, связанные с Россией хакеры взломали почту экс-министра торговли Великобритании и украли данные из документов между Лондоном и Вашингтоном

Лиам Фокс (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Речь идет о кибератаках в преддверии парламентских выборов 2019 года. По данным агентства, хакеры украли документы о торговых переговорах Великобритании с Соединенными Штатами.

Было зафиксировано несколько кибератак на почту Фокса в период с 12 июля по 21 октября 2019 года. Источники агентства отказались называть, какая именно хакерская группировка осуществляла взлом, но сообщили, что имелись признаки связи с Россией.

Представитель британского парламента сообщил Reuters, что в связи со взломом почты Фокса и кражей документов ведется расследование.