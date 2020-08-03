Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 13:11
Адвокат историка Соколова будет защищать вдову рэпера Энди Картрайта Общество, 22:13 Глава ВОЗ предупредил об отсутствии «серебряной пули» против коронавируса Общество, 22:07 Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября Политика, 22:00 В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку Общество, 21:44 ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро Общество, 21:38 Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии Политика, 21:26 Панарин забросил свою первую шайбу после рестарта сезона в НХЛ. Видео Спорт, 21:19 ЦИК оценила возможность внедрения электронного голосования в 2021 году Политика, 21:16 В Минтруде предложили уточнить вопрос прожиточного минимума должников Общество, 21:03 Экс-соперник Лукашенко написал письмо мировым лидерам с просьбой о помощи Политика, 21:00 Аналитики выявили рост числа штрафов за превышение скорости в пандемию Общество, 20:38 Минздрав развернет койки в Сочи на случай заражения россиян в Абхазии Общество, 20:37 «Локомотив» объявил о переходе экс-футболиста «Бенфики» Спорт, 20:35 В Коми из-за повреждения нефтепровода произошел разлив 7 т нефти Общество, 20:09
Политика ,  
0 

Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии

По данным агентства, связанные с Россией хакеры взломали почту экс-министра торговли Великобритании и украли данные из документов между Лондоном и Вашингтоном
Лиам Фокс
Лиам Фокс (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Речь идет о кибератаках в преддверии парламентских выборов 2019 года. По данным агентства, хакеры украли документы о торговых переговорах Великобритании с Соединенными Штатами.

Было зафиксировано несколько кибератак на почту Фокса в период с 12 июля по 21 октября 2019 года. Источники агентства отказались называть, какая именно хакерская группировка осуществляла взлом, но сообщили, что имелись признаки связи с Россией.

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
Политика
Доминик Рааб

Представитель британского парламента сообщил Reuters, что в связи со взломом почты Фокса и кражей документов ведется расследование.

Речь идет о документах, о которых говорил глава британского МИДа Доминик Рааб в середине июля. По его словам, неизвестные пытались повлиять на результаты выборов посредством публикации секретных документов в социальной сети Reddit.

МИД указал на противоречия в заявлении Лондона о вмешательстве в выборы
Политика
Мария Захарова

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

В Москве заявления Рааба о вмешательстве в выборы назвали «туманными и противоречивыми». По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, Лондон одновременно сообщал об отсутствии доказательств причастности России к кибератакам и об ответных мерах. «Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается новый виток тактики highly likely», — пояснила она.

Автор: Михаил Котляр
Теги: хакеры, Великобритания, Россия, США, кибератака
Материалы по теме
Джонсон ответил на обвинения во вмешательстве России в Brexit
Политика
МИД указал на противоречия в заявлении Лондона о вмешательстве в выборы
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter