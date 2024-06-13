Новые санкции США против IT-сектора. На кого и как они повлияют в России

США вводит ряд новых ограничений «для прекращения зависимости» российского ВПК от иностранного IT-сектора. Но эксперты не исключают и влияния на обычных пользователей

В среду, 12 июня США расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений, в том числе в отношении софта. Об этом сообщил американский Минфин.

В частности, «для прекращения зависимости российского военно-промышленного комплекса от иностранных IT-систем» Минфин решил запретить:

предоставление любому лицу в России услуг по консультированию и проектированию в области IT;

услуг IT-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятием, а также софта для проектирования и производства.

Таким образом ведомство рассчитывает «ограничить доступ российского военно-промышленного комплекса к определенному программному обеспечению и IT-услугам». Решение вступит в силу 12 сентября этого года.

В сообщении отмечается, что США «поддерживают свободный обмен информацией и коммуникации в мире», а нынешние действия не направлены на подрыв общества и гражданских телекоммуникационных систем, что сохраняются разрешения на определенные транзакции, касающиеся этой сферы и интернета, а также гуманитарную деятельность, ранее разрешенную специальными лицензиями.

В частности, генеральной лицензией 25D разрешается экспорт в Россию услуг, связанных c обменом информацией через интернет (обмен мгновенными сообщениями, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями и фильмами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, платформы для совместной работы, видеоконференции, электронные игры, платформы электронного обучения, автоматического перевода, веб-карты и ряд др.). Также при определенных условиях разрешены экспорт или реэкспорт, продажа или поставка в Россию софта, оборудования или технологий, предназначенных для коммуникации в интернете. Но повторены оговорки о том, что запрещено оказывать эти услуги и делать поставки в отношении «Первого канала», «России-1», НТВ и ряда др., а также невозможны никакие выплаты со счетов Минфина, Банка России или Фонда национального благосостояния, заблокированных американскими финансовыми институтами.

На кого и как повлияют новые санкции

Замгендиректора «Ред Софт» Рустам Рустамов считает, что новые санкции «нацелены на окончательное отключение российских пользователей от ряда сервисов, например ERP (системы управления бизнесом. — РБК), в первую очередь SAP, а также систем автоматизированного проектирования (САПР), в первую очередь AutoCAD. Он отметил, что ERP используются повсеместно, а САПР — в промышленности, в частности, в машиностроении. «На российском рынке существуют аналоги этих продуктов. Очевидно, надо начать или продолжить процесс миграции в ускоренном режиме, и для этого созданы условия», — отметил Рустамов.

SAP — ведущий поставщик бизнес-приложений в мире. Кроме ERP разрабатывает системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM) и др. После начала специальной военной операции эта компания объявила об уходе из России. Но представители крупнейших российских компаний в конце мая этого года, в том числе КАМАЗа, «Северстали» и «Еврохима» говорили, что продолжают пользоваться ERP от SAP, объясняя, что у нее нет полноценной российской альтернативы.

В начале этого года SAP уведомила российских клиентов, что с 20 марта закроет для них доступ к своим облачным услугам. Но часть компаний внедряла у себя решения SAP в формате On-Premise, то есть заказчик приобретает только лицензию на программу, а все, что требуется для ее полноценной работы, обеспечивает самостоятельно: они могут продолжать использовать эти системы и сейчас, но без возможности обновлений. Глава облачной системы управления бизнесом S2 Андрей Батарин считает, что с высокой вероятностью новые санкции коснутся пользователей решений SAP и его компонентов, размещенных On-Premise на аффилированных с США хостингах. «Их просто могут заблокировать без возможности забрать данные», — указал Батарин.

Впрочем, гендиректор «Лаб СП» Павел Деверилин считает, что де-факто новые санкции не коснутся тех компаний, у которых ERP SAP была установлена On-Premise. «Санкции легализуют запрет обновлений, хотя после ухода компаний они и так перестали их делать», — отметил Деверилин.

По словам партнера юридической компании МЭФ LEGAL Риммы Малинской, после прекращения операций иностранных вендоров в России в начале 2022 года потребители в основном уже заместили их IT-решения отечественными разработками либо комбинированными решениями с использованием продуктов более лояльных поставщиков. «Но, очевидно, что новый санкционный пакет может внести изменения в новые договорные связи в тех случаях, когда уже новые поставщики или посредники из США и других стран посчитают себя связанными новыми санкционными запретами», — говорит Малинская.

Советник гендиректора по юридическим вопросам группы компаний «Цифра» Андрей Яцков считает, что новый пакет санкций «не окажет существенного влияния на бизнес, ограничения вполне прогнозируемы, и компании в достаточной степени диверсифицировали риски, связанные с использованием зарубежного софта». «Вместе с тем, введенные санкционные ограничения в отношении Мосбиржи могут оказать влияние на формирование внебиржевого курса валюты, что может осложнить расчеты по действующим международным контрактам с валютой платежа отличной от рубля», — указал он.

Есть ли риски для обычных пользователей

Часть экспертов допустила, что новые санкции могут отразиться на обычных пользователях. Так, президент ассоциации РУССОФТ Валентин Макаров видит риски прекращения поддержки и обновлений со стороны Microsoft и других компаний, чьим софтом пользуются частные пользователи. Вывод сделан на основании того, что «санкции ужесточат текущую ситуацию, поэтому даже присылать обновления станет сложнее», пояснил он.

Основатель и глава «Уралэнерготэла» Алексей Бельский говорит, что вопрос влияния новых санкций на частных пользователей будет зависеть от того, как санкции истолкуют вендоры. «Закон можно понимать по-разному. Вендоры, лояльные к клиентам, будут использовать все возможности для сохранения поддержки. В критическом для массовых пользователей варианте сервисы Google и Apple — это облачные решения, поэтому, теоретически оказание этих услуг могут приостановить. Если не в этом пакете [санкций], то, возможно, в следующем», — рассуждает Бельский.

Впрочем, Рустам Рустамов считает, что в широком смысле частных пользователей новые санкции не коснутся. Он подчеркивает, что в документах, выпущенных Минфином США, речь идет об услугах и специализированном программном обеспечении, которыми пользуются компании, а не частные пользователи.