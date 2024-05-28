Глава Минцифры заявил о планах взимать сбор с бизнеса за иностранный софт

Власти обсуждают введение сбора с бизнеса за использование зарубежного ПО. О такой инициативе говорил прошлым летом Мишустин, добавив, что средства пойдут на поддержку отечественных разработчиков. Против выступил Мордашов

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Минцифры обсуждает введение сбора с российских компаний, которые продолжают использовать иностранное программное обеспечение, заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT.

По его мнению, такая мера, хоть и непопулярная, должна «уравнять» условия внедрения иностранного софта с российским. Шадаев отметил, что российские компании научились работать в условиях запретов, ставить обновления на зарубежное ПО. В связи с этим министерство будет настаивать на двух механизмах.

«Первое: мы считаем, что нужно создать дополнительные экономические стимулы для бизнеса переходить на российские решения и это должно быть связано с определенными налоговыми мотивациями. И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Он добавил, что если бизнесу не выгодно вкладывать в российский софт, при его внедрении может быть снижена налоговая нагрузка.

Прошлым летом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство изучает идею ввести обязательные отчисления для организаций за использование иностранного программного обеспечения, а полученные средства направлять на поддержку российских разработчиков. По его словам, половина полученных средств пойдет на гранты, а за счет второй части будут формировать «залоговую массу» для льготного кредитования российских разработчиков. Сумму отчислений глава правительства не назвал.

«Ведомости» писали, что инициатива рассматривается в рамках законопроекта о принудительном лицензировании зарубежного ПО. Согласно документу, оплата лицензий за зарубежные программы, которые использовал российский бизнес, будет производиться по прежним тарифам на спецсчета типа «О» — то есть на рублевые счета в ряде банков, предусмотренные указом президента для расчета с иностранными компаниями в условиях санкционного давления.

Если оставшиеся средства на счете не будут востребованы правообладателями, то впоследствии они будут переданы в фонд поддержки IT-отрасли, например в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), говорил источник газеты в правительстве.

Против этой меры выступил председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Он назвал инициативу «спорной», поскольку она повышает нагрузку для бизнеса. «Ее логика понятна: она заключается в том, что мы все продолжаем использовать зарубежные решения в автономном режиме, то есть мы за него не платим, поэтому с нас можно этот сбор взять. Но я эту идею не разделяю», — сказал Мордашов.

По его словам, при рассмотрении этой инициативы нужно учитывать, что отечественный бизнес лишился поддержки зарубежных провайдеров и уже направляет серьезные ресурсы на разработку собственных программ. Мордашов добавил, что грантовых средств, которые «Северсталь» получил в рамках программы стимулирования разработки отечественного ПО, не хватает. По его оценкам, в целом в отрасли компании покрывают 90% расходов на это.

Согласно указу президента от марта 2022 года, российские компании, владеющие критической инфраструктурой (к ней относятся в том числе сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных, медицинских, телекоммуникационных и ряда других компаний) должны перейти на отечественный софт к 2025 году. Минувшей осенью каждая пятая такая компания призналась, что не успеет полностью перейти на российское ПО в установленные сроки.