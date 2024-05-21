Крупный бизнес признал отсутствие полноценной альтернативы продуктам SAP

Представители крупнейших российских компаний признались, что продолжают использовать решения SAP из-за отсутствия полноценной российской альтернативы. Но часть из них начала создавать собственные аналоги софту немецкого вендора

Фото: Bernhard Classen / Global Look Press

Во вторник, 21 мая, выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, представители нескольких крупных российских компаний пояснили, почему продолжают пользоваться системами немецкой SAP, в начале 2022 года объявившей об уходе из России.

SAP — ведущий поставщик бизнес-приложений в мире. Разрабатывает системы управления бизнесом (ERP), взаимоотношениями с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM) и др.

В частности, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин рассказал, что «Москвич», технологическим партнером которого является этот автопроизводитель, полностью перешел с ERP-системы SAP на систему от 1С. Но на вопрос главы правительства России Михаила Мишустина, когда сам КАМАЗ планирует перейти с SAP, сообщил, что пока функционал российских решений не готов к обслуживанию «очень сложных процессов, которые есть на предприятии». «Мы много говорили о необходимости поддержки рынка независимых IT-игроков, тем не менее многое программное обеспечение создается именно в компаниях, [занимающихся автомобилестроением], так поступает и КАМАЗ, и АвтоВАЗ, и ГАЗ, потому что [IT-]компании редко являются носителями прикладной экспертизы», — отметил Когогин. По его словам, проектирование систем управления бизнесом «может сделать только профессионал с опытом работы в машиностроении».

Глава КАМАЗа также сообщил, что в отрасли автомобилестроения в целом только 38% решений переведены на российский софт. «Главная причина — низкая готовность решений, чтобы мы могли безболезненно замещать зарубежные аналоги. Мы работаем в очень конкурентной отрасли, и не можем уступать восточным партнерам по скорости и качеству решений. Переход в систему, ухудшающую пользовательский опыт, невозможен», — указал Сергей Когогин. Он также напомнил, что внедрение западного софта в отрасль заняло несколько десятков лет, и на это был потрачен «не один миллиард рублей».

Также выступавший на мероприятии гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов сообщил, что сейчас уровень внедрения российского софта в металлургии составляет около 35%, что «явно недостаточно». «Мы полностью разделяем озабоченность по созданию специализированной ERP-системы, видим разные попытки, разные проекты в России, но считаем, что того класса системы, которая могла бы удовлетворить потребности взыскательных промышленных заказчиков и заменить по функционалу SAP, пока нет», — заявил Мордашов. По его словам, «Севергрупп» вместе с «Сибуром» начали проработку проекта создания аналога SAP. «Считаем, что за пять лет сможем это сделать. Наверно, нужно будет расширить состав участников. Будем формировать некий консорциум крупных российских компаний. Понимаем, что речь идет о суммах [инвестиций] в миллиарды долларов. У нас нет другого пути — SAP устаревает, мы отрезаны от вендора и не можем проводить обновления», — рассказал глава «Севергрупп».

Как пояснил РБК представитель «Севергрупп», планируется собрать именно промышленный консорциум. «Готового продукта, который бы соответствовал нашим требованиям, не видим. Знаем, что некоторые крупные компании организуются для разработки собственных решений на базе платформ отечественных вендоров, но пока коллеги только работают над прототипами, и результатов мы еще не видели, преждевременно говорить о возможностях их переиспользования», — объяснил он желание компании разработать собственный аналог SAP, а не воспользоваться наработками других российских компаний.

Глава «Еврохима» Олег Ширяев на вопрос Михаила Мишустина, видят ли они опасность в использовании ERP от SAP, ответил утвердительно, но указал, что они решили на первом этапе сосредоточились на переходе на российский софт в наиболее критических сферах, «всем, что связано с производственной безопасностью», а уже на следующем — заняться импортозамещением ERP.

Одним из крупнейших клиентов SAP в России были «Российские железные дороги» (РЖД). Глава перевозчика Олег Белозеров отметил, что практически все зарубежные программы сейчас работают в автономном режиме. Он напомнил, что сейчас РЖД вместе с «Газпром нефтью», ВТБ и 1С разрабатывают систему управления ресурсами (СУР) для крупных предприятий, которая должна заменить западные ERP. Самой РЖД предстоит перевести с SAP 260 тыс. пользователей, из них 133 тыс. уже переведены на ядро новой системы. Полностью заменить ERP SAP компания планирует к 2028 году, но все системы критической информационной инфраструктуры, к которой относятся сети связи и информационные системы транспортных компаний, госорганов, игроков энергетической, финансовой и ряда др. отраслей, раньше — к 2025 году.

Как в России заменяют SAP

В России системы SAP до марта 2022 года широко использовали различные компании, в том числе Сбербанк, «Аэрофлот», ВТБ и др. После начала специальной военной операции SAP приостановила заключение новых контрактов на предоставление услуг и продуктов в России, а также прекратила поддержку клиентов, находящихся в санкционных списках США и ЕС. В начале февраля этого года компания уведомила российских клиентов, что с 20 марта закроет доступ для них к своим облачным услугам. Часть компаний внедряла у себя решения SAP в формате On-Premise, то есть заказчик приобретает только лицензию на программу, а все, что требуется для ее полноценной работы, обеспечивает самостоятельно, — они могут продолжать использовать эти системы и сейчас, но без возможности обновлений.

Над аналогами систем SAP сейчас работает несколько организаций. В частности, как говорил РБК представитель «Сбера» в середине апреля, они работают над собственной ERP-системой, которая должна заменить SAP. По его словам, будет создано несколько прикладных платформ по управлению финансами, закупками, недвижимостью и кадрами, которые будут объединены на единой ERP-платформе. В первую очередь решение создается под собственные нужды «Сбера», но в перспективе рассматривается возможность создания на его базе продуктов, которые будут доступны всему рынку.