Ректор Института Пушкина раскрыла рекомендации студентам об иноагентах

Институт русского языка им. Пушкина рекомендует студентам изучать тех авторов, которые не проявили «антироссийскую позицию», рассказала в интервью РБК его ректор Наталья Трухановская. Однако об «отмене творчества» речи не идет

Наталья Трухановская (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Образовательная программа Института русского языка им. А.С. Пушкина не потребовала изменений после внесения ряда популярных российских писателей в реестр иноагентов. Об этом в интервью РБК рассказала ректор вуза Наталья Трухановская.

Студенты Института Пушкина изучают в основном классику, поскольку осваивать творчество современных писателей в рамках основной образовательной программы сложно, утверждает Трухановская. «Их творчество не совсем устоялось для того, чтобы его можно было как-то анализировать с точки зрения образования, — отмечает она. — Мы можем сколько угодно обсуждать тексты Людмилы Улицкой (признана Минюстом иноагентом), других современных писателей, но это будет носить характер дискуссии, а не образования».

Что касается студенческих дипломов и аспирантских диссертаций, Институт русского языка действительно рекомендует учащимся и соискателям «придерживаться изучения творчества тех авторов, которые не проявили себя в антироссийской позиции», признает Трухановская. «Но ни одно из политических решений не носило характер отмены творчества, — акцентирует она. — Никто же не сказал, что Улицкая — это не писатель. Речь идет о продаже ее произведений. На данный момент это вредно для нашей страны».

В разговоре с РБК Улицкая отметила, что ее мало заботит рекомендация отказаться от работ по ее произведениям. «Оставим это замечание на совести Натальи Сергеевны. Существует множество работ, разбирающих мои книги: в основном это западные слависты. Наталья Сергеевна Трухановская совершенно права: не следует осложнять жизнь себе и своим студентам», — заявила Улицкая.

Президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в феврале 2024 года утверждал, что доля авторов-иноагентов в общем объеме продаж в 2023 году составила менее 1%. «Продавать их не запрещено, хотя делать это можно только с соответствующей маркировкой», — говорил он. Впрочем, входящее в группу издательство «АСТ» еще до признания Людмилы Улицкой иноагентом приостановило выплаты писательнице из-за ее слов в разговоре с пранкерами о переводе авторских отчислений на Украину.

С 2022 года в список иноагентов были включены более 300 физических лиц (в настоящее время в реестре более 700 физлиц и организаций). В их числе — знаменитые писатели Борис Акунин, Дмитрий Глуховский (трилогия «Метро», Текст», «Пост»), Михаил Зыгарь («Вся кремлевская рать», «Империя должна умереть», «Все свободны»), Людмила Улицкая («Казус Кукоцкого», «Веселые похороны», «Зеленый шатер») и другие.

В марте 2024 года группа депутатов во главе с председателем думского комитета по культуре Еленой Ямпольской внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить Минкультуры правом регулировать вопрос доступа к книгам иноагентов в библиотеках.