Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой в связи с заявлением о переводе денег ВСУ. Это заявление звучит в видео пранкеров, после которого писательницу лишили звания почетного профессора РХТУ. Улицкая отрицала поддержку ВСУ

Людмила Улицкая (Фото: Alberto Ortega / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой из-за заявлений о переводе авторских отчислений на Украину, заявил РБК в пресс-службе издательства.

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг», — говорится в сообщении.

«У меня нет комментариев», — сказала РБК Людмила Улицкая.

Накануне Российский химико-технологический университета (РХТУ) им. Менделеева сообщил, что лишил Улицкую звания почетного профессора летом прошлого года. Так вуз ответил на публикацию главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, в которой она заявила, что звание «можно отменить, не обременяя судебные органы», и обратилась к вузу и Минобрнауки за разъяснениями.

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31 января пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали в своем телеграм-канале видео звонка Улицкой от лица главы офиса украинского президента Андрея Ермака. На записи писательница говорит, что ее книги пока издаются в России. После уточняющего вопроса, переводит ли Улицкая средства ВСУ, звучит фраза: «Мои гонорары идут на Украину».

В ноябре прошлого года Улицкая, а также писатели Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев опровергли обвинения в поддержке ВСУ и содействии терроризму, которые появились после того, как подписанная ими книга была продана галеристом Маратом Гельманом (признан Минюстом иноагентом) на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России» (входит в состав украинской армии, Верховный суд запретил его в России как террористическую организацию).

«Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — говорилось в совместном заявлении писателей.

Улицкая — выпускница биологического факультета МГУ, два года она проработала в Институте общей генетики Академии наук СССР. Она одна из наиболее известных российских писателей — автор романов «Зеленый шатер», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова», «Искренне ваш Шурик», «Казус Кукоцкого», «Медея и ее дети». Улицкая — лауреат премий «Большая книга» и «Русский Букер», неоднократно называлась претендентом на Нобелевскую премию по литературе.

После начала военной операции на Украине Улицкая переехала в Германию, она неоднократно выступала с антивоенными заявлениями.