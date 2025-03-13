Аудиторы обнаружили половину кино «Мосфильма» за балансом киностудии

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины коллекции. Сама студия объясняет это тем, что вывела за баланс советское кино, оценить стоимость которого нельзя

Киноконцерн «Мосфильм», Москва (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Киностудия «Мосфильм» списала почти половину фильмов из своей коллекции с баланса, но продолжила получать с них доход. К такому выводу пришла Счетная палата в рамках аудита пользования имущественным комплексом и выплат в бюджет госпредприятий за 2023–2024 годы, следует из поступившего в РБК отчета ведомства.

Нематериальные активы, а именно коллекция из более чем 2,8 тыс. фильмов, «созданных на киностудии за 100-летнюю историю существования», выступает «основным и уникальным активом» «Мосфильма», говорится в отчете Счетной палаты. Почти 1,5 тыс. из них находятся «за балансом без денежной оценки». Какие именно — в отчете не уточняется. Но там указано, что, например, в 2023 году студией была списана 81 позиция первоначальной балансовой стоимостью 754 млн руб.

При этом Счетная палата зафиксировала, что в реестр федерального имущества (РФИ) «Мосфильмом» были внесены данные только о 90 проектах. На балансе предприятия вовсе учтены всего 39 фильмов.

Списанные с баланса «Мосфильма» проекты в 2022–2024 годах «неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование», отмечает Счетная палата. Эти фильмы, как показал аудит, «генерировали значительный и постоянный доход предприятия», что позволяет считать их нематериальными активами.

Помимо значительной доли фильмов за балансом «Мосфильма» учитывались и основные товарные знаки киностудии, следует из отчета Счетной палаты. При этом «Мосфильм» продолжал инициировать судебные разбирательства за их неправомерное использование.

РБК направил запросы в пресс-службы «Мосфильма» и Минкультуры.

Чем известен «Мосфильм» Киноконцерн «Мосфильм» был основан в 1924 году. В числе первых режиссеров, разрабатывавших свои фильмы на студии, были Сергей Эйзенштейн, снявший здесь в том числе «Броненосец «Потемкин», Абрам Роом (фильмы «Предатель» и «Третья Мещанская») и Всеволод Пудовкин («Потомок Чингис-хана»). На фоне успеха этих проектов студию стали расширять: к 1927 году на Воробьевых горах был построен «киногород». За прошедшие сто лет на «Мосфильме», по собственным данным компании, было снято более 2,5 тыс. фильмов. Три из них получили премию «Оскар»: «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Сейчас «Мосфильм» позиционирует себя как одно из крупнейших кинопредприятий в мире. В 2023 году на территории концерна открылись два новых объекта — самый большой в России 17-й съемочный павильон общей площадью 3,5 тыс. кв. м. и Центр кино.

Зачем «Мосфильму» выводить кино за баланс

В пресс-службе «Мосфильма», комментируя отчет Счетной палаты, заявили, что «ситуация с учетом нематериальных активов возникла из-за пробелов в законодательном регулировании, которое не учитывает специфику учета произведений, созданных в советский период». Так, юридически «Мосфильм» выступает «автором» и обладателем исключительных прав на все проекты, снятые на студии с момента ее основания в 1924 году. И основная часть этих фильмов создана в советское время.

При этом законодательство о бухучете требует учитывать все объекты на балансе по первоначальной стоимости в сумме фактических расходов на их создание, продолжают в «Мосфильме». «Очевидно, что в отношении указанных картин отсутствует фактическое стоимостное выражение, поскольку затраты на их производство, осуществленные десятилетия назад, объективно невозможно учитывать при их оценке в настоящее время», — утверждают в пресс-службе компании.

Для того чтобы обеспечить прозрачность использования проектов, «Мосфильм» ведет их учет на забалансовых счетах, добавляют в киностудии. То же самое касается и товарных знаков.

Само по себе осуществление учета на забалансовых счетах закону не противоречит, утверждает член Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании «Право просто» Мария Трошихина. Но, чтобы в этом случае не попасть под ответственность за отражение недостоверных данных, необходимо выполнять все предусмотренные законом требования. Причины того, почему «Мосфильм» решил вывести свои проекты за баланс, могут быть разные, рассуждает эксперт. «К примеру, так могут учитываться объекты, исключительные права на которые не принадлежат организации в полном объеме, но компания при этом имеет право ими распоряжаться, — объясняет Трошихина. — Кроме того, «Мосфильм» мог списать объекты, которые больше не приносят ему экономической выгоды».

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко, напротив, считает, что для «Мосфильма» выявленная Счетной палатой практика чревата «началом серьезных расследований». «В России масса случаев, когда из госкомпаний списывали активы и распределяли их за бесценок без необходимых открытых аукционов, — объясняет он. — В ряде случаев при старте аукциона должна быть независимая оценка таких активов, а не их амортизированная балансовая стоимость. Например, госкомпания продает свой автомобиль. Его рыночная цена — условный 1 млн руб., а после амортизации балансовая стоимость снижается до условных 10 тыс. руб. Но на торгах такой автомобиль умудряются продать за 10 тыс. руб., а не за 1 млн руб. Так что для Счетной палаты это, конечно, очевидные нарушения».

Управляющий партнер Nova Inc. Павел Желновод согласен, что такая практика может иметь ряд негативных последствий, таких как снижение прозрачности финансовой отчетности, риск потери контроля над ценностями, выведенными за баланс, проблемы с налоговыми органами. «Возможно, часть фильмов не была корректно оценена в денежном выражении, из-за чего их решили учесть «за балансом» до проведения полноценной оценки», — рассуждает он. Кроме того, некоторые активы, например, связанные с интеллектуальной собственностью, могут попадать в серые зоны законодательства, что затрудняет их учет на балансе, говорит Желновод.

На что еще обратила внимание Счетная палата

Вопросы Счетной палаты вызвали не только нематериальные активы, но и недвижимость «Мосфильма». Так, в отчете указано, что имущество киностудии располагается на двух площадках: в Москве и Московской области. В соответствии с результатами реализации инвестиционного договора на баланс предприятия поступила «вновь построенная» недвижимость. Несмотря на то что на протяжении семи месяцев договор еще не был закреплен собственником, эта недвижимость компанией учитывалась. О каких именно объектах идет речь, в отчете не уточняется, но по публичным данным известно, что в 2023 году «Мосфильм» открыл новый павильон и Центр кино.

Кроме того, в РФИ отображалась информация об уже списанных и снесенных еще в 2021–2022 годах объектах недвижимости «Мосфильма», констатируют в Счетной палате. По двум десяткам объектов недвижимости аудит выявил несоответствие размера первоначальной стоимости в бухгалтерском учете и той, что указана в РФИ.

Ряд вопросов возник у Счетной палаты и по поводу бухучета «Мосфильма». Например, часть основных средств учитывалась без соблюдения стандартов. На участке киностудии в Москве аудит выявил объекты, которые вовсе не отражены в бухучете. В четырех договорах, заключенных «Мосфильмом» в 2023 году, не включены условия о проведении ежегодной индексации арендной платы на уровень инфляции.

Отдельно в Счетной палате обратили внимание на ряд недостатков стратегии развития «Мосфильма» на 2021–2024 годы, которую утверждало Минкультуры. В частности, по мнению аудиторов, в ней отсутствовал план-график реализации мероприятий стратегии. Содержание некоторых разделов (каких именно — не уточняется) не соответствовало рекомендуемым. А значение целевых показателей установлено «без учета фактически достигнутых в предшествующие годы».