На обновление Киностудии им. Горького потратят ₽19 млрд

Общая стоимость модернизации Киностудии им. Горького достигла 19 млрд руб., сообщила РБК глава киностудии Юлиана Слащева. Работы будут завершены к началу 2026 года, часть объектов поступит в эксплуатацию уже в августе 2025-го

Юлиана Слащева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В модернизацию Киностудии им. Горького будет вложено около 19 млрд руб. В результате ее площади увеличатся вдвое, сообщила в интервью РБК глава студии Юлиана Слащева.

Часть средств пойдет на строительство и ремонт объектов на улице Эйзенштейна на северо-востоке Москвы. Но большая часть финансирования будет направлена на строительство нового кинопроизводственного комплекса по адресу Валдайский проезд, дом 16. На месте полностью снесенного старого здания, по словам Слащевой, уже строится новое. «Мы в общей сложности увеличимся в два раза по площадям», — отметила глава студии.

Чем известна Киностудия им. Горького Одна из старейших государственных киностудий была основана в 1915 году как товарищество «Русь». В 1936 году на базе кинокомпании создали «Союздетфильм», а в 1948-м преобразовали его в Московскую киностудию им. Горького. С момента основания киностудия выпустила такие фильмы, как «Семнадцать мгновений весны», «…А зори здесь тихие», «Тихий Дон», «Офицеры», «Карнавал», «Три тополя на Плющихе» и другие. В 2021 году правительство утвердило более 1,1 млрд руб. на финансирование работ по модернизации Киностудии им. Горького. Позже сообщалось, что, согласно долгосрочной программе развития киностудии, утвержденной советом директоров и опубликованной на портале Росимущества в 2022 году, полная модернизация обойдется в 4 млрд руб.

В 2023 году стало известно, что Киностудия им. Горького перешла в собственность Москвы. Инициатором этого стал мэр столицы Сергей Собянин, предложение одобрил президент Владимир Путин. Влияние этого решения Слащева назвала «колоссальным». «Москва — мощный партнер и очень сильный акционер, который по-настоящему заинтересован в развитии студии, — пояснила она. — Мы интегрированы в большой московский кинокластер».

Финальный срок завершения модернизации Киностудии им. Горького, установленный Москвой, — конец 2025-го — начало 2026 года, отметила Слащева. К этому времени должны быть построены все новые пространства, восстановлены исторические границы здания на улице Сергея Эйзенштейна. В общей сложности ожидается около 100 тыс. кв. м инфраструктуры для кинопроизводства. Уже ко второй половине 2025 года будут завершены три новых здания, а также капитальный ремонт существующих строений на улице Эйзенштейна.

Среди новых объектов киностудии появятся производственный комплекс в шесть этажей и трехэтажный центр костюма и реквизита, продолжает Слащева. В нем будет размещено более 200 тыс. предметов из разных коллекций киностудии. Многофункциональный кинозал, в котором несколько лет назад был пожар, также заработает к августу 2025 года.

После модернизации студия будет использовать свои мощности преимущественно сама, отмечает Слащева. «Одно из ключевых направлений Киностудии им. Горького — это производство кино, — объясняет она. — Но мы открыты для продакшенов. Запросов очень много. Уже по имеющимся площадям у нас расписан график аренды на год вперед. Для собственных съемок мы даже вынуждены снимать другие павильоны».

Сейчас в работе у продюсерского центра Киностудии им. Горького 10 игровых и 11 неигровых проектов, перечисляет Слащева. В том числе идет работа над продолжением научно-популярного цикла «Хочу все знать!». Большая часть проектов находится на стадиях разработки и препродакшена. «В этом году с февраля по конец апреля мы снимали большой многообещающий проект «Письмо Деду Морозу» с участием Наталии Орейро, — приводит пример Слащева. — Сейчас мы завершили монтаж и работаем над персонажами, фонами и спецэффектами. Фильм планируем выпустить в прокат в конце 2025 года».