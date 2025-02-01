В Москве закрылся Дом кино. Чем он запомнился
В центре Москвы закрыли еще одну культовую киноплощадку — Дом кино. 31 января здесь прошли последние показы. В феврале начнется реконструкция: здание снесут, а на его месте появится многоэтажный жилой комплекс с киноконцертными залами. Об истории Дома кино, последней премьере и прощании с местом, знаковым для нескольких поколений любителей и мастеров кинематографа, — в фоторепортаже РБК
Дом кино, недавно отметивший 90-летие, с сегодняшнего дня официально закрыл свои двери. Долгие годы он был точкой притяжения для кинематографистов и закрытым клубом. Для обычных зрителей его открыли лишь в 2016 году.
31 января 2025 года в Доме кино прошли два последних сеанса: в Малом зале показали «Странную миссис Сэвидж», а в Большом — «Кукольный дом».
За день до закрытия там организовали импровизированные «поминки». Изображение Дома кино с черной лентой выставили в фойе. Посетители могли надеть на руку красную повязку и отстоять у фото вахту, а после выпить рюмку водки.
После прощания там прошла последняя премьера. Фильм «Вечно живой» представила съемочная группа во главе с режиссером Алексеем Ханютиным.
Центральный дом кино открылся на Васильевской улице в 1934 году по инициативе Сергея Эйзенштейна. Как писала тогда «Литературная газета», он должен был стать «образцовейшим киноклубом СССР».
Он расположился в Народном доме, построенном еще до Революции на деньги «Московского столичного попечительства о народной трезвости». В перестроенном виде он сохранился до сих пор и признан объектом культурного наследия регионального значения.
Дом кино несколько раз переезжал — был в помещении гостиницы «Советская» на Ленинградском проспекте, в Театре-студии киноактера на улице Воровского (сейчас — Поварская). В 1968 году Дом кино вернулся на старое место, но в новое здание, возведенное по проекту архитектора Евгения Стамо и пристроенное к Народному дому.
«Возле старого дома на Васильевской в Москве, где помещается Союз кинематографистов СССР, выросло новое большое здание Центрального дома кино. Из парадного вестибюля широкие лестницы ведут в зал на 1100 мест. Он оборудован новейшей аппаратурой для просмотра фильмов, в том числе широкоформатных», — говорилось в статье «Дворец кино» в «Вечерней Москве».
В Доме кино прошло множество премьер. В частности, летом 1976 года там показали советско-американский фильм «Синяя птица». В ленте, снятой киностудиями 20th Century Fox и «Ленфильм», сыграли Элизабет Тейлор, Ава Гарднер и Джейн Фонда. Из советских артистов в киноадаптации пьесы Метерлинка снялись Маргарита Терехова, Георгий Вицин и клоун Олег Попов.
На фото: Софи Лорен во время пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Подсолнухи» режиссера Витторио де Сика в Доме кино, 25 мая 1970 года
Свои фильмы в Доме кино показывали режиссеры с мировым именем — Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи, Анджей Вайда, Франко Дзеффирелли. Здесь бывали Софи Лорен и Ким Новак, а Джина Лоллобриджида представляла свою фотовыставку.
В Доме кино проходили концерты, лекции, работала кинолаборатория. Тут проводился Московский международный кинофестиваль — старейший в мире после Венецианского.
На фото: концерт к 80-летию Андрея Тарковского, 3 апреля 2012 года
Также тут проходили памятные вечера и прощания с выдающимися деятелями кино. В конце 2024-го в Доме кино простились с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, а за несколько дней до закрытия — с актером и медиаменеджером Игорем Янковским.
О реконструкции Дома кино говорили больше десяти лет. В 2012 году «РИА Новости» сообщило, что она должна завершиться в течение четырех лет, однако работы так и не начались. Затем глава Союза кинематографистов России Никита Михалков говорил о начале реконструкции в 2019 году, но проект вновь не был реализован.
В начале 2023-го столичная мэрия согласовала Союзу кинематографистов проект перестройки Дома кино. Теперь предполагается, что будет возведено здание общей площадью 29,2 тыс. кв. м. Из них 14,5 тыс. кв. м придется на жилье, 8,2 тыс. — на киноконцертные залы, административно-технические и вспомогательные помещения, а 6,5 тыс. м — на подземную часть. В марте 2024 года Союз кинематографистов России нашел партнера для реконструкции Дома кино.
Дом кино — это не первое знаковое для любителей кино место на Пресне, которое закрыли за последние годы.
В конце 2019 года начали снос самого крупного кинотеатра в Восточной Европе — «Соловья» (он же Киноцентр на Красной Пресне). Москвичи с 2018 года проводили пикеты и митинги за его сохранение, а петиция против сноса «Соловья» собрала больше 100 тыс. подписей, но это не помогло. На этом месте уже возведен ЖК премиум-класса.
А в 2004 году был закрыт Дом Ханжонкова, расположенный на Триумфальной площади, в полукилометре от Дома кино.
Один из первых в стране кинотеатров проработал почти 100 лет. Он пережил несколько реконструкций. В 1950-х его с изменением фасада встроили в многоэтажное здание Министерства общего машиностроения СССР.
В начале 2000-х Дом Ханжонкова перевели на баланс Управления делами президента. В 2004-м кинотеатр отсюда выселили за неуплату арендной платы. Исторические интерьеры впоследствии были разрушены.
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