В Москве закрылся Дом кино. Чем он запомнился

Дом кино, недавно отметивший 90-летие, с сегодняшнего дня официально закрыл свои двери. Долгие годы он был точкой притяжения для кинематографистов и закрытым клубом. Для обычных зрителей его открыли лишь в 2016 году.

31 января 2025 года в Доме кино прошли два последних сеанса: в Малом зале показали «Странную миссис Сэвидж», а в Большом — «Кукольный дом».