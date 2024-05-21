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Технологии и медиа ,  
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Скарлетт Йоханссон раскритиковала OpenAI из-за голоса чат-бота

Актриса рассказала, что глава OpenAI несколько раз просил разрешения использовать ее голос для озвучки ИИ. Йоханссон отказалась, после чего компания представила ИИ с «устрашающе похожим» голосом
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон (Фото: Mike Coppola / Getty Images)

Актриса Скарлетт Йоханссон требует, чтобы компания OpenAI раскрыла процесс создания голоса для бота ChatGPT, который «устрашающе похож» на ее собственный. Соответствующее заявление опубликовал портал NPR.

В середине мая OpenAI представила новую версию генеративного искусственного интеллекта GPT-4o. Нейросеть научилась петь, менять интонацию голоса и распознавать эмоции пользователя. Голос помощника напоминал персонажа Йоханссон — Саманту из фильма «Она», по сюжету которого мужчина влюбляется в ИИ, отмечает The Verge. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман ранее также намекнул на сходство, опубликовав в Х пост с одним словом: «Она».

OpenAI представила новую версию нейросети GPT-4o
Технологии и медиа
Основатель OpenAI Сэм Альтман

По словам Йоханссон, в сентябре 2023 года Альтман обратился к ней с предложением разрешить использовать голос актрисы для нового голосового помощника ChatGPT. Однако та отказалась «по личным причинам». За несколько дней до презентации новой версии чат-бота, гендиректор компании вновь связался с актрисой и призвал изменить решение, но та снова отказалась.

На презентации компания представила пять голосов, и один из них — Sky — был «устрашающе похож» на Йоханссон. «В то время как мы все боремся с дипфейками и защищаем свою работу, свою индивидуальность, я считаю, что эти вопросы заслуживают абсолютной ясности», — сказала актриса.

В OpenAI 19 мая заявили, что голоса помощника принадлежат разным актерам озвучки, но отказались разглашать имена, «чтобы защитить их конфиденциальность». На следующий день компания написала в Х о планах приостановить использование голоса Sky «из уважения к миссис Йоханссон».

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Теги
София Шошина София Шошина
Скарлетт Йоханссон ChatGPT OpenAI Сэм Альтман искусственный интеллект голосовой помощник
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