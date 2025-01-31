Bloomberg узнал о блокировке доступа к чат-боту DeepSeek в Пентагоне

Пентагон заблокировал своим сотрудникам доступ к китайскому чат-боту DeepSeek, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Доступ решили ограничить из соображений безопасности после того, как в Пентагоне обеспокоились, что их сотрудники используют чат-бот. Политика конфиденциальности DeepSeek гласит, что пользовательские данные хранятся на серверах в Китае, и она регулирует эту информацию в соответствии с китайским законодательством.

Американские военнослужащие начали загружать раннюю версию кода DeepSeek на свои рабочие станции еще осенью 2024 года, но тогда эти загрузки не вызвали беспокойства у Пентагона, поскольку «связь с Китаем была им неясна», добавил один из источников агентства.

Американским конгрессменам также запретили использовать DeepSeek, пишет Axios со ссылкой на решение главного административного должностного лица Палаты представителей (САО).

«В настоящее время DeepSeek находится на рассмотрении САО и не имеет разрешения на официальное использование Палатой представителей», — говорится в документе. В качестве причины блокировки чат-бота там назвали использование DeepSeek для доставки вредоносного ПО и заражения устройств.

DeepSeek — это нейросеть одноименной китайской компании, которая занимается разработкой искусственного интеллекта. Модель представлена в виде чат-бота с искусственным интеллектом.

Ранее Bloomberg писал, что «сотни» компаний, особенно связанных с правительствами, работают над блокировкой доступа к DeepSeek из-за опасений по поводу потенциальных утечек данных китайскому правительству.

30 января DeepSeek заблокировали итальянские власти. Итальянское управление по защите данных заявило, что ограничение «принято для защиты данных итальянских пользователей».