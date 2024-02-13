Власти обсудили снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок

Власти обсуждают сокращение лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах до €200–500 или нуля. Игроки рынка говорят, что снижение порога с нынешних €1 тыс. приведет к росту цен на товары на 5–15% и сокращению продаж

Фото: Андрей Любимов / РБК

На прошлой неделе, 7 февраля, состоялось межведомственное совещание по вопросу о размере лимита покупок для личного пользования, сделанных в зарубежных интернет-магазинах за месяц и ввезенных без уплаты пошлины. Об этом РБК сообщили несколько собеседников, принявших участие в обсуждении. По словам одного из них, среди звучавших предложений: продление действия существующего порога беспошлинных покупок в размере €1 тыс.; его снижение до €500 или €200; полная отмена с последующим введением пошлины.

Эту информацию подтвердили и другие собеседники РБК.

Какой сейчас порог До 2019 года порог беспошлинной торговли в ЕАЭС, включая Россию, составлял €1 тыс. и 31 кг. Потом его несколько раз снижали, сначала до €500, а с января 2020 года — до €200. Но в апреле 2022 года Совет Евразийской комиссии (ЕЭК) вернул порог к значению €1 тыс. на определенный период, который затем несколько раз продлевался (мера была включена в План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления). Очередной крайний срок наступит 31 марта этого года. Если к этому моменту не будут приняты какие-либо решения, порог автоматически будет снижен до €200.

Как в России хотят менять порог

По словам нескольких источников РБК на рынке интернет-торговли, за сохранение существующего порога в €1 тыс. выступают Торгово-промышленная палата (ТПП), Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ряд игроков, в том числе «Почта России», крупные маркетплейсы, логистические операторы и Ассоциация трансграничной торговли. На снижении порога до €500 настаивает Минпромторг, до €200 — Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС). Минэкономразвития, как говорят собеседники РБК, «выступает скорее против отмены порога», но пока взяло паузу для изучения вопроса.

В Минфине в ответ на запрос РБК сообщили, что решение по порогу беспошлинной торговли будет принимать правительство. Представитель ФТС подтвердил факт проведения совещания, перенаправив остальные вопросы в Минэкономразвития, Минпромторг и ЕЭК.

Представитель Минэкономразвития напомнил, что повышение порога до €1 тыс. проводилось как ответ на санкции. «За время работы эта мера показала эффективность с точки зрения поддержки потребителей и сохранения на рынке привычного ассортимента товаров. Вопрос продления беспошлинного порога для ввоза товаров в Россию будет решаться на уровне Совета Евразийской экономической комиссии, для этого требуется консенсус всех пяти стран, входящих в ЕАЭС», — отметил представитель этого министерства. По словам представителя «Почты России», они поддерживают норму беспошлинного ввоза в размере €1 тыс., поскольку это позволит «сохранить широкий ассортимент товаров по доступным ценам для населения России в условиях санкций».

В ЕЭК сообщили, что обращений о необходимости повторного продления лимита в комиссию не поступало, в том числе со стороны российских властей. РБК направил запрос в Минпромторг и ФАС.

Председатель совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров подтвердил, что они выступают за продление порога беспошлинной торговли в €1 тыс. до конца 2024 года. Он обращает внимание, что трансграничная торговля занимает примерно 0,5% от всего рынка розничной торговли, но позволяет зарубежным продавцам «тестировать» российский рынок через маркетплейсы без серьезных вложений. Он уверен, что при такой доле можно оставить все так, как есть. «Зарубежные производители боятся российского рынка. Боятся отгружать серьезные партии без предоплаты. И пока не появится российский крупный дистрибьютор, на российском рынке не появится массово товар зарубежных производителей», — отметил Федоров.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли и «Сбера», объем онлайн-покупок, сделанных на трансграничном рынке по итогам 2023 года, впервые с 2020 года показал рост в абсолютных значениях и достиг 197 млрд руб. Но их доля в общем обороте интернет-торговли опустилась до рекордно низкого значения 3%.

Какими будут последствия при разных сценариях

По мнению представителя «Почты России», снижение или отмена существующего лимита чревато для этой компании падением объемов импортных международных почтовых отправлений.

В крупнейших маркетплейсах подчеркивают — норма беспошлинного ввоза товаров в последние годы позволяла поддерживать спрос среди россиян с невысоким уровнем дохода. «Отмена порога, бесспорно, отразится на российских потребителях: многие люди могут отказаться от покупки, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем они могут себе позволить. Поэтому мы рассчитываем на взвешенное решение регуляторов в этом вопросе», — говорит представитель Ozon. Аналогичная позиция у представителя Wildberries: «Снижение или отмена порога беспошлинной торговли может привести к тому, что с онлайн-витрины пропадут товары, которые пользуются популярностью у покупателей в России. Мы выступаем за сохранение беспошлинной торговли на прежнем уровне». Представитель «Яндекс Маркета» также подчеркнул важность сохранения широкого ассортимента доступных товаров для российских покупателей и условий для развития бизнеса отечественных и зарубежных продавцов и производителей.

В начале года Ozon написал письмо в администрацию президента России, в котором предупредил, что возврат к действовавшему ранее порогу €200 приведет к падению объемов трансграничной торговли на 18–20%, росту цен и сокращению ассортимента товаров (копия есть у РБК, в Ozon подтвердили его отправку).

В конце декабря главы государств — членов ЕАЭС одобрили изменения в Таможенный кодекс союза, по которым приобретенные в рамках внешней электронной торговли товары могут вынести в отдельную категорию и дать ЕЭК право отказаться от установления для этой категории нормы беспошлинного ввоза. Сейчас протокол проходит процедуры ратификации в каждой стране, рассказал представитель ЕЭК. Если он будет ратифицирован, ЕАЭС получит возможность упразднить порог беспошлинного ввоза для товаров, покупаемых физлицами в зарубежных интернет-магазинах. Как отмечается в письме Ozon, «обсуждается обложение таких товаров таможенной пошлиной в размере 5–15% и налогом на добавленную стоимость». Если решение будет принято, это приведет к росту цен на товары до 15%, сокращению продаж в секторе от 35 до 68% и нанесет ущерб российским операторам электронной торговли. Причем основной ущерб понесут именно отечественные компании, так как в других странах ЕАЭС нет игроков рынка подобного масштаба, подчеркнул Ozon.

О том, что снижение порога до €200 может повлечь за собой повышение для российских покупателей стоимости зарубежных товаров на 5–15% в 2024 году, РБК сообщили еще несколько участников дискуссии.

За продление действующего порога беспошлинного ввоза выступил и представитель СDEK.Shopping. По его словам, доля товаров, которые облагаются пошлиной при текущем пороге, составляет менее 20% от общего количества заказов. «Это позволяет приобретать необходимые товары с минимальной наценкой даже в период санкционных ограничений. Повышение цен в результате отмены или снижения порога беспошлинного ввоза негативно отразится на наших клиентах, так как более 53% наших клиентов проживают в регионах. Большая часть граждан будут вынуждены отказаться от привычных бытовых товаров, не найдя для них подходящей замены», — заявил представитель СDEK.Shopping. Он также подчеркнул, что рынок успел восстановиться и достичь нужного уровня импортозамещения не во всех категориях товаров, существует высокий спрос на товары, аналогов которых еще нет на российском рынке, например в категориях детских товаров, витаминов, БАДов и товаров для животных.