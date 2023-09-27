Совет ЕЭК продлил повышенный лимит беспошлинных онлайн-покупок

Порог в €1 тыс. для беспошлинного ввоза товаров, привезенных из-за границы или заказанных на зарубежных маркетплейсах, продлен до 1 апреля 2024 года

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Совет Евразийской экономической комиссии продлил действие повышенного лимита в €1 тыс. для беспошлинного ввоза товаров, привезенных из-за границы или заказанных на зарубежных маркетплейсах, до 1 апреля 2024 года, заявил председатель Совета ЕЭК, вице-премьер России Алексей Оверчук, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Министерство экономики Белоруссии накануне уточнило, что речь идет о беспошлинном ввозе товаров наземным транспортом и пешком, а также товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиками, то есть за исключением воздушного транспорта. Об этом же сообщил Государственный таможенный комитет республики.

Таким образом, сохраняется порог беспошлинного ввоза гражданами на территорию ЕАЭС товаров в размере €1 тыс. и весом 31 кг. Воздушным транспортом без уплаты пошлины можно ввозить товары для личного пользования стоимостью не более €10 тыс. и весом не более 50 кг.

С января 2020 года в России действовал порог в €200, который ввели для выравнивания условий работы зарубежных и отечественных онлайн-магазинов на рынке. Но после введения санкций Запада в конце марта 2022 года порог был повышен до €1000. Действие повышенного лимита продлевалось после этого раз в полгода.

В августе источники РБК на рынке интернет-торговли сообщали, что Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложили снизить порог беспошлинной торговли до €500, а Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) — сразу до €200.