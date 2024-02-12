Как поменялся рынок интернет-торговли в 2023 году. Инфографика

В 2023-м оборот интернет-торговли вырос на 28%, до более чем 6 трлн руб., за счет активности покупателей в регионах. Во втором полугодии начала восстанавливаться трансграничная торговля, но в общей массе покупок ее доля снизилась

В прошлом году оборот электронной коммерции в России вырос на 28% по сравнению с 2022 годом и достиг 6,4 трлн руб., следует из данных, предоставленных РБК Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Сбером». Учитывая прогноз объема всей розничной торговли в 46 трлн руб., на долю онлайн-покупок пришлось 13,8% вместо 11,6% в 2022 году.

Как считали АКИТ объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, на которые приходится более 70% объема рынка интернет-торговли в России. При оценке рынка авторы исследования анализировали наличные и безналичные платежи, совершенные с использованием пластиковых карт Сбербанка, а также проведенных через его кассы транзакций других банков. При оценке трансграничного рынка использовались только данные о безналичных расчетах.

При этом объем локального рынка вырос более чем на 28% и достиг 6,2 трлн руб., а сегмент трансграничной торговли — на 11,3%, до 197 млрд руб. В итоге доля трансграничной торговли в общем объеме рынка снизилась до 3% с 4% год назад.

Объем трансграничной торговли в абсолютных выражениях снижался последние несколько лет, но в 2023 году вырос впервые с 2020-го. Представитель АКИТ отметил, что объем интернет-покупок, сделанных за рубежом, стал заметно расти во второй половине 2023 года, оговорившись, что продажи шли не только через иностранные интернет-магазины: «Все больше иностранных продавцов и иностранных производителей стали выходить на российский рынок через отечественные площадки. Кроме того, в России появились новые бизнес-модели, которые специализируются на поиске зарубежных товаров для россиян».

Больше половины (52%) всех продаж в интернете пришлись на десять регионов страны. Лидеры не поменялись по сравнению с предыдущим годом: это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область. Но доля первой тройки в общем объеме покупок сократилась до 33% с 37,1% в 2022-м.

Более чем на 30% увеличились средние чеки в категориях спорттоваров, аптек, аксессуаров (сумки, ремни, головные уборы) и на 20% — в одежде и обуви. Максимальное падение среднего чека показали книги и ювелирные изделия (-33%). Более чем на 10% упали средние чеки при покупке мебели и товаров для дома, инструментов и продукции зоомагазинов.

Топ-5 самых популярных товаров в интернете не изменился по сравнению с прошлым годом. При этом АКИТ впервые проанализировала продажи в категории «цифровые товары»: на покупку фильмов, подписки на онлайн-кинотеатры, электронные книги, софт и т.д. россияне потратили в 2023 году 281 млрд руб., доля этого сегмента в общем обороте интернет-торговли составила 4,4%. Средний чек таких покупок составлял 363 руб.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, драйвером роста рынка e-commerce сейчас являются российские регионы. «Объемы онлайн-рынка в городах федерального значения практически достигли пика: рост в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской области в 2023 году был в пределах 10%. В то же время в регионах юга России, Сибири и Дальнего Востока он более 40%. Благодаря такой динамике необходимые товары становятся доступнее для жителей самых разных населенных пунктов страны», — отметил он.