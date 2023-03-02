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Бизнес попросил не снижать порог беспошлинной онлайн-торговли до €200

«Известия»: бизнес попросил не снижать порог беспошлинной онлайн-торговли с €1000 до €200
В апреле 2022 года власти повысили порог беспошлинной онлайн-торговли с €200 до €1000 в качестве временной меры. Срок ее действия истекает 1 апреля 2023-го. Союз потребителей России просит оставить значение порога в €1000 и 31 кг
Фото: Roman Pilipey / EPA / ТАСС
Фото: Roman Pilipey / EPA / ТАСС

Союз потребителей России обратился к властям с предложением не снижать порог беспошлинной торговли в России с €1000 и 31 кг, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо общественников к вице-премьеру Алексею Оверчуку.

До 2019 года порог беспошлинной торговли в ЕАЭС, включая Россию, составлял €1000 и 31 кг, с тех пор его последовательно снижали. Сначала до €500, затем в январе 2020 года — до €200. Однако уже в апреле 2022 года Совет Евразийской комиссии вернул порог к значению €1000. 31 марта 2023 года действие меры истекает, а 1 апреля порог вновь должен снизится до €200.

В частности, в Союзе потребителей полагают, что сохранение порога позволит поддержать потребителей в «сложный период», когда многие иностранные бренды покинули страну, либо приостановили свою работу. Общественники в письме привели данные ФТС, согласно которым при норме в €200 россияне в зарубежных интернет-магазинах покупали по большей части товары дешевле €20: такие приобретения, в отличии от планшетов и смартфонов, не попадали под таможенные платежи.

«Если в апреле 2023 года отсечка вернется к €200, то россиян ждут дополнительные траты, поскольку такую продукцию не производят на территории ЕАЭС. Тем более из-за санкций продукцию уже сложно ввезти в Россию», — говорится в статье.

Торговая статистика показывает опережающий рост потребительского спроса на трансграничные покупки на маркетплейсах и в интернет-магазинах, однако их доля в России еще далека от наиболее продвинутых в этом отношении стран, говорится в письме Союза потребителей. Угроза столь радикального снижения порога беспошлинного ввоза товаров только увеличит это отставание, подчеркнули эксперты в документе.

Источник «Известий» в правительстве указал, что вопрос относительно размера порога беспошлинной торговли эксперты рассмотрят уже в ближайшие дни.

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Порог беспошлинного ввоза в €200 начал действовать с января 2020 года. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, стола дороже этой суммы, покупатель должен заплатить 15% от суммы превышения. Пошлины ввели, чтобы выровнять условия работы на рынке для зарубежных и отечественных онлайн-магазинов.

В конце марта 2022 года с предложением о повышении порога до €1 тыс. выступил премьер Михаил Мишустин, который тогда заявил о появившейся возможности у россиян оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и дальше, несмотря на ограничения «недружественных стран».

Еще в 2017 году власти планировали уже к 2022 году снизить порог беспошлинной онлайн-торговли до €20. В Минфине тогда аргументировали это необходимостью «создания равных условий для российских и зарубежных ретейлеров». «Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые — ничего, что создает неравные конкурентные условия», — поясняли в министерстве. Тем не менее позже от идеи столь радикального снижения отказались.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
беспошлинные покупки онлайн-торговля Алексей Оверчук Бизнес
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