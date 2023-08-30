Власти начали обсуждать снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок

Власти обсуждают снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок в зарубежных магазинах. Игроки рынка опасаются, что покупатели будут отказываться от приобретения желаемых товаров или им придется платить за них больше

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В правительстве активно обсуждают новый уровень порога беспошлинной торговли, рассказали несколько источников РБК на рынке интернет-торговли. По словам одного из них, Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступили за снижение порога до €500, Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) — сразу до €200. В частности, этот вопрос обсуждался 23 августа на заседании рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию в Минэкономразвития, утверждают собеседники РБК.

Сейчас любой товар, заказанный для личных нужд из-за рубежа, не облагается пошлиной, если его стоимость не превышает €1000 в рублевом эквиваленте.

Один из источников РБК утверждает, что за снижение порога до €200 выступают только ФТС и Минфин, а Минэкономразвития и Минпромторг пытаются найти компромисс, учитывающий интересы бизнеса, поэтому предлагают в качестве одного из вариантов — снижение порога до €500. ФАС не приняла окончательно решения, внутри обсуждения еще ведутся, но ее представители настаивают на сохранении конкуренции и расширении товарного предложения, сообщил этот собеседник.

Еще один источник РБК, знакомый с ходом обсуждения, говорит, что позиция Минэкономразвития — снижение до €500, Минпромторг «не определился с позицией», но склоняется к постепенному снижению порога сначала до €500, а потом до €200.

С января 2020 года в России действовал порог в €200, который ввели для выравнивания условий работы зарубежных и отечественных онлайн-магазинов на рынке. Но после начале специальной военной операции на Украине в конце марта прошлого года порог был повышен до €1000. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что повышение порога позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения, которые ввели «недружественные страны». Раз в полгода действие порога в €1000 продлевалось, и, если правительство не примет подобное решение еще раз, с 1 октября порог автоматически снизится до €200.

Представитель Минпромторга настаивает, что позиция ведомства по тому, каким должен быть порог, еще формируется. В пресс-службе ФАС России заявили, что окончательной позиции службы также пока нет. В пресс-службе Минфина сообщили, что сейчас «идут экспертные обсуждения и проводится анализ влияния порога беспошлинной торговли в €1000 на наполняемость внутреннего рынка товарами, экономическую эффективность и конкурентоспособность каналов традиционной розничной торговли». Окончательное решение будет принимать правительство по результатам этого анализа и обсуждений, указали в Минфине.

Представитель Минэкономразвития рассказал, что продолжат обсуждение значение и по итогам этой работы планируют подготовить и направить в правительство «предложения о целесообразности продления действия увеличенных лимитов беспошлинного ввоза товаров электронной торговли». По его словам, аналогичная работа идет в ЕЭК. Вопрос о возможности дальнейшего продления повышенных норм беспошлинного ввоза будет рассматриваться советом ЕЭК — голосованием пяти стран на основе консенсуса, подчеркнул он.

РБК отправил запрос ЕЭК и ФТС.

Ранее о том, что власти не хотят продлевать беспошлинный порог в €1000 для ввоза товаров из-за рубежа, писали «Ведомости». По словам собеседников издания, причиной является опасение, что зарубежные товары могут помешать развитию отечественного производства.

На что повлияет снижение порога

Повышение нормы беспошлинного ввоза с €200 до €1000 в прошлом году положительно повлияло на спрос в рамках этой ценовой категории товаров для личного использования, отметил представитель Ozon. Это, по его словам, помогло поддержать необходимый уровень товарооборота и сдерживать рост цен. «Возврат порога к €200, по нашей оценке, существенно отразится на российском потребителе. На фоне замедления роста реальных доходов населения дополнительные затраты за оплату таможенных пошлин, которые составят 15%, повлекут за собой снижение покупательской способности. В результате многие люди могут отказаться от покупки таких товаров, поскольку стоимость окажется выше, чем они могут себе позволить», — сказал представитель Ozon.

Представитель «Яндекс Маркета» также отметил, что снижение порога негативно скажется на развитии и насыщении российского рынка товарами, их доступности для покупателей. Так, по результатам опроса покупателей, проведенного «Яндекс Маркетом» в августе 2023 года, ценовой фактор остается ключевым при покупке товаров — 66% опрошенных приобретали товары у зарубежных продавцов в первую очередь из-за их более доступной стоимости. Порядка половины опрошенных (47%) считают важным сохранение возможности покупки товаров через трансграничную торговлю у зарубежных продавцов. Если процедура покупки товаров у зарубежных продавцов усложнится или увеличится стоимость, то половина респондентов (49%) будут вынуждены приобретать аналоги желаемого товара, включая реплики, но по более доступной цене, а треть покупателей (27%) откажутся от покупки.

Еще один источник на рынке указывает, что многих отпугнет даже не рост цены, а процесс оплаты пошлины. «Покупатели привыкли делать покупки в интернете быстро и «бесшовно». Теперь же придется созваниваться с таможенным брокером, заводить у него личный кабинет, вбивать данные карты и т.д.», — говорит этот собеседник.

Представители «Почты России», Wildberries и Aliexpress отказались от комментариев.

В начале июля ВЦИОМ провел опрос среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, посвященный возможному снижению порога беспошлинной трансграничной торговли с €1 тыс. до €200. Результаты свидетельствуют, что около 42% россиян полагают, что возможное снижение после 1 октября порога ухудшит положение покупателей, а еще 38% — что оно никак не повлияет на них. В случае снижения лимита беспошлинного ввоза 18% респондентов будут меньше заказывать товаров из-за рубежа, 15% совсем откажутся от покупок. При этом 70% респондентов сообщили, что заказывают товары из-за рубежа из-за выгодной цены, 45% — из-за широкого выбора, 41% — из-за того, что нужного продукта нет в рознице.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Сбера», по итогам первого полугодия этого года объем российского рынка интернет-торговли составил 2,74 трлн руб. На долю транграничной торговли пришлось 3%. Доля этого направления снижается несколько лет подряд: по итогам 2019 года она составляла 29%, в 2020-м — 14%, в 2021-м — 8%, в 2022-м — 4%.