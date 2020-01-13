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Технологии и медиа ,  
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Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов. Соответствующие сообщения начали поступать клиентам этих компаний в конце декабря, передает «РИА Новости».

«Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, а «ВымпелКом» — с 16 января.

В пресс-службе «Мегафона» пояснили агентству, что руководство компании решило пересмотреть условия некоторых архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами. В компании отметили, что изменения затронут небольшое число абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам.

В пресс-службе «ВымпелКома» заявили, что необходимость повышения стоимости архивных тарифных планов вызвана затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.

Материал дополняется.

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