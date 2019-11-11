ФАС не увидела причин для роста тарифов на сотовую связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для повышения стоимости услуг операторов сотовой связи после отмены внутреннего роуминга. Об этом заявил «Российской газете» замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
В понедельник, 11 ноября, газета «Известия» со ссылкой на опрошенных ею аналитиков предупредила, что в 2020 году тарифы на сотовую связь в России могут вырасти на 10–25%, так как операторы будут компенсировать потерю доходов из-за отмены внутреннего роуминга и расходы на реализацию «пакета Яровой».
«Единоразовое повышение произошло в начале 2019 года — на 1,6–2% из-за изменения ставки НДС. Мы не видим причин, по которым спустя полтора года операторы могут поднять цены из-за отмены роуминга», — сказал Голомолзин.
Представители МТС и «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») заявили РБК, что пока не планируют повышать тарифы на связь. В пресс-службе «МегаФона» от комментария отказались.