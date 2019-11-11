Эксперты спрогнозировали повышение цен на сотовую связь в следующем году

В 2020 году тарифы на сотовую связь в России могут подорожать на 10-25%. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на опрошенных газетой аналитиков.

По словам генерального директора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, цены могут повыситься на 10-12%. В агентстве Content Review спрогнозировали рост в пределах 15-25%.

Как сообщили в Telecom Daily по результатам опроса абонентов, большинство населения России уже ощущает рост расходов на услуги сотовой связи. Так, по мнению 74% респондентов, к концу III квартала они возросли на 10% и более по сравнению с началом этого года. При этом 18% опрошенных сообщили, что не заметили разницы в тарифах.

По данным издания, повышая цены на оказываемые услуги, компании компенсируют потери доходов, которых они лишились из-за отмены внутреннего роуминга. Кроме того, среди причин расходов называются меры по реализации так называемого «пакета Яровой».