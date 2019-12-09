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Общество ,  
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Эксперты спрогнозировали рост расходов россиян на связь в 2020 году

Мобильные операторы могут повышать стоимость услуг сотовой связи на 17-18% в течение 2020 года в связи с необходимостью исполнять требования «пакета Яровой» и «суверенного интернета». Об этом говорится в пресс-релизе информационно-аналитического агентства Content Review, поступившем в РБК.

«Рост тарифов на связь будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, однако тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее», — говорится в сообщении.

Абонентов, которые пользуются архивными тарифами и тарифами с абонентской ежемесячной платой от 400 до 800 руб, ожидает наибольший рост расходов.

Среди краткосрочных факторов повышения стоимости эксперты назвали ежегодное подорожание товаров и услуг, в том числе электроэнергии (на 5-10%). К тому же Content Review спрогнозировал рост курсов доллара и евро на 3-4% в следующем году.

Среди среднесрочных факторов специалисты назвали расходы операторов на исполнение требований законов об ужесточении контроля за персональными данными россиян — «пакета Яровой» и «суверенного интернета», а также повышение НДС и отмену внутрисетевого роуминга.

Кроме того, аналитики предполагают повышение расходов связи с проведением аукционов по выделению частот для развития 5G. По мнению экспертов, первого пакета частот обойдется операторам связи в 50-60 млрд руб.

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Теги: эксперты, прогноз, рост, расходы, Россияне, связь
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