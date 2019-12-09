Эксперты спрогнозировали рост расходов россиян на связь в 2020 году

Эксперты спрогнозировали рост расходов россиян на связь в 2020 году

Мобильные операторы могут повышать стоимость услуг сотовой связи на 17-18% в течение 2020 года в связи с необходимостью исполнять требования «пакета Яровой» и «суверенного интернета». Об этом говорится в пресс-релизе информационно-аналитического агентства Content Review, поступившем в РБК.

«Рост тарифов на связь будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, однако тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее», — говорится в сообщении.

Абонентов, которые пользуются архивными тарифами и тарифами с абонентской ежемесячной платой от 400 до 800 руб, ожидает наибольший рост расходов.

Среди краткосрочных факторов повышения стоимости эксперты назвали ежегодное подорожание товаров и услуг, в том числе электроэнергии (на 5-10%). К тому же Content Review спрогнозировал рост курсов доллара и евро на 3-4% в следующем году.

Среди среднесрочных факторов специалисты назвали расходы операторов на исполнение требований законов об ужесточении контроля за персональными данными россиян — «пакета Яровой» и «суверенного интернета», а также повышение НДС и отмену внутрисетевого роуминга.