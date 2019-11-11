Сотовые операторы ответили на прогнозы о повышении тарифов на связь

Сотовые операторы ответили на прогнозы о повышении тарифов на связь

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») пока не планирует повышать тарифы на связь и будет следить за изменением рыночной ситуации. Об этом РБК рассказал представитель пресс-службы сотового оператора.

Представитель МТС Алексей Меркутов отметил, что на текущий момент компания также не планирует повышать тарифы на услуги связи.

«Мы продолжим развивать конвергентные сервисы, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить», — пояснил он.

В пресс-службе «МегаФона» от комментария отказались. РБК направил запрос в «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). До этого представитель оператора сотовой связи Tele2 рассказал «Известиям», что пока в компании нет планов повышать тарифы.