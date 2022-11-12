Депардье решил закрыть свой продюсерский центр в России

Продюсер Депардье: закрытие продюсерского центра в России не связано с Украиной

Решение никак не связано с конфликтом на Украине, сообщил продюсер Депардье. Весной актер выступал с критикой российской спецоперации

Жерар Депардье (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Французский актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр («ПЦ ЖД») в России из-за простоя и отсутствия действующих проектов, рассказал ТАСС друг и продюсер артиста Арно Фрилли. Решение никак не связано с конфликтом на Украине, подчеркнул он.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», — сказал Фрилли.

Он также сообщил о приостановке работы над фильмом «Нормандия — Неман» о французских летчиках, сражавшихся на стороне СССР против нацистов во Второй мировой войне. Съемки должны были пройти в Калининградской области, но французская сторона ранее вышла из проекта, сообщил Фрилли, выразив надежду, что картину все же получится снять. Сам Депардье, по его словам, заинтересован участвовать в российских проектах.

В 2012 году Депардье переехал в Бельгию и решил отказаться от французского гражданства после того, как во Франции ввели налог на доходы свыше €1 млн со ставкой 75%. В 2013 году актер получил российское гражданство и прописку в Саранске. Позже он зарегистрировался в Новосибириске, где при участии своего бизнес-партнера, юриста Юлии Мосман запустил бизнес. Компании были закрыты в 2020 году.

После получения российского паспорта выпустил коллекцию часов под названием «Горжусь быть русским», а в интервью Vanity Fair заявлял о готовности «умереть за Россию». Помимо российского, у актера есть гражданство Бельгии и Алжира. Он также выражал желание получить турецкое.

После начала спецоперации на Украине Депардье призывал Москву и Киев начать переговоры. Кроме того, в интервью АFP он выступил с критикой операции, назвав ее неприемлемой «выходкой» лидеров, «таких как Владимир Путин», за которую русский народ не несет ответственности.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что Депардье не понимает происходящего на Украине, поскольку не погружен в повестку, а также выразил готовность российской стороны при необходимости разъяснить актеру ситуацию.