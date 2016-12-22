СМИ узнали о намерении Депардье получить гражданство Турции

Актер Жерар Депардье заявил о желании получить гражданство Турции. Об этом пишет турецкая газета Aydinlik.

Отмечается, что такое заявление он сделал в Пхеньяне, где находится с визитом вместе с Ассоциацией дружбы КНДР — Франция. По данным газеты, актер заявил, что намерен посетить Турцию в октябре и обсудить получение гражданства с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

7 сентября стало известно, что Депардье прибыл в Пхеньян на мероприятия в честь 70-летия образования КНДР. Актер был замечен в баре отеля «Янгакто».

Депардье получил гражданство России в 2013 году, после того как Франция ввела 75-процентный налог на доходы свыше €1 млн. Актер получил регистрацию в Саранске и стал обладателем квартиры в Грозном.

