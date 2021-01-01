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Экономика ,  
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Юрист Депардье объяснил закрытие связанного с актером бизнеса

Жерар Депардье
Жерар Депардье (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Связанные с французским актером Жераром Депардье новосибирские компании АО «Вкусы Франсе» и АО «Бабушка» закрываются из-за неправильно выбранной формы управления, а последствий пандемии. Об этом РБК заявил юрист актера Юрий Мосман.

«Компании ликвидируются из-за организационно-правовой формы — акционерное общество, что предполагает множество мероприятий контроля и пр. Мы находим эту организационно-правовую форму неудобной для работы», — пояснил он.

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Общество
Жерар Депардье

По словам Мосмана, закрытие компаний не связано с пандемией коронавируса, так как они были «фактически нулевыми».

«Основные компании ООО «Бабушка» и ООО «Вкус Франции» продолжают работу и к ликвидации не планируются», — добавил юрист. Представитель актера уточнил, что компания ООО «Мосман Ло», о прекращении работы которой также сообщили СМИ, не связана с Депардье или «Вкусами Франции».

Сам Депардье, указал Мосман, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Новосибирске и пока переезжать не планирует.

ООО «Вкус Франции» работает в Москве с 2017 года, учредители — Мосман и продюсер Депардье Фрилле Арно Франц.

ООО «Кинокомпания «Бабушка» действует в Москве с 2016 года, Мосман занимает должность руководителя компании.

АО «Вкусы Франсе» и АО «Кинокомпания Бабушка» находятся в Новосибирске, первое открыто в 2018 году, второе в 2019-ом, обеими компания руководит Мосман.

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Депардье, у которого с 2013 года есть российское гражданство, получил прописку в Новосибирске в 2018 году. Весной 2020-го его, как ИП, признали пострадавшим от пандемии COVID-19. Благодаря этому актер мог воспользоваться отсрочкой от уплаты налогов, однако, по словам Мосмана, не стал этого делать и выплатил их в срок и в полном объеме.

Жерар Депардье Новосибирск бизнес новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Общество
Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске
Общество
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