Юрист Депардье объяснил закрытие связанного с актером бизнеса
Связанные с французским актером Жераром Депардье новосибирские компании АО «Вкусы Франсе» и АО «Бабушка» закрываются из-за неправильно выбранной формы управления, а последствий пандемии. Об этом РБК заявил юрист актера Юрий Мосман.
«Компании ликвидируются из-за организационно-правовой формы — акционерное общество, что предполагает множество мероприятий контроля и пр. Мы находим эту организационно-правовую форму неудобной для работы», — пояснил он.
По словам Мосмана, закрытие компаний не связано с пандемией коронавируса, так как они были «фактически нулевыми».
«Основные компании ООО «Бабушка» и ООО «Вкус Франции» продолжают работу и к ликвидации не планируются», — добавил юрист. Представитель актера уточнил, что компания ООО «Мосман Ло», о прекращении работы которой также сообщили СМИ, не связана с Депардье или «Вкусами Франции».