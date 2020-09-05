По данным СМИ, духовником актера стал епископ Тихон. В 2013 году Депардье получил российское гражданство

Жерар Депардье в соборе Святого Александра Невского в Париже (Фото: DettiDeiPadri / Twitter)

Французский актер, получивший в 2013 году российское гражданство, Жерар Депардье принял православие. Об этом сообщает французский еженедельный журнал Valeurs Actuelles.

Церемония проходила в соборе Святого Александра Невского в историческом центре Парижа. На мероприятии присутствовали около 30 человек.

Представители собора подтвердили информацию о том, что актер стал православным. Один из священнослужителей отметил, что участие в подобной церемонии Депардье стало неожиданным, но очень приятным событием, передал ТАСС.

По данным Sputnik France, на решение о переходе в православие повлиял духовный наставник Депардье епископ Тихон (Шевкунов). FT называла его духовником президента Владимира Путина (в интервью РБК в 2016 году он не стал комментировать эту информацию). Кроме того, на смену веры актера подтолкнула его любовь к православной литургии и связи с православным духовенством, сообщает Sputnik France.

Получить российское гражданство актер решил сразу после того, как власти Франции ввели 75-процентный налог на доходы свыше €1 млн. В феврале 2014 года французский актер получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В декабре 2018 года Депардье прописался в Новосибирске.