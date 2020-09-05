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Общество ,  
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Жерар Депардье принял православие

По данным СМИ, духовником актера стал епископ Тихон. В 2013 году Депардье получил российское гражданство
Жерар Депардье в соборе Святого Александра Невского в Париже
Жерар Депардье в соборе Святого Александра Невского в Париже (Фото: DettiDeiPadri / Twitter)

Французский актер, получивший в 2013 году российское гражданство, Жерар Депардье принял православие. Об этом сообщает французский еженедельный журнал Valeurs Actuelles.

Церемония проходила в соборе Святого Александра Невского в историческом центре Парижа. На мероприятии присутствовали около 30 человек.

Представители собора подтвердили информацию о том, что актер стал православным. Один из священнослужителей отметил, что участие в подобной церемонии Депардье стало неожиданным, но очень приятным событием, передал ТАСС.

По данным Sputnik France, на решение о переходе в православие повлиял духовный наставник Депардье епископ Тихон (Шевкунов). FT называла его духовником президента Владимира Путина (в интервью РБК в 2016 году он не стал комментировать эту информацию). Кроме того, на смену веры актера подтолкнула его любовь к православной литургии и связи с православным духовенством, сообщает Sputnik France.

Получить российское гражданство актер решил сразу после того, как власти Франции ввели 75-процентный налог на доходы свыше €1 млн. В феврале 2014 года французский актер получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В декабре 2018 года Депардье прописался в Новосибирске.

В августе парижская прокуратура попросила следственные органы возобновить расследование в отношении актера Жерара Депардье, который в 2019 году подозревался в изнасиловании.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2018 года по требованию некой актрисы, которой было менее 30 лет. Она утверждала, что спрашивала у 69-летнего Депардье совета, как улучшить ее актерские таланты, а он дважды изнасиловал ее в ее собственном доме в столице Франции. Актер отверг обвинения. Тогда доказать его вину в суде не удалось.

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Автор: Роман Котерев
Теги: Жерар Депардье, православие
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