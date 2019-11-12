Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных

Российский пользователь предоставляет свои данные в среднем в 15 местах: госсистемам, операторам связи, банкам, интернет-сайтам и др. Число таких организаций и низкая зарплата их сотрудников — главные причины утечек, оценила EY

У каждого российского пользователя в среднем есть 15 идентификаторов — наборов данных, которые он оставляет государству или различным компаниям для подтверждения своей личности. Такие данные содержатся в исследовании EY, передает корреспондент РБК с презентации работы. Так, у 70% российских пользователей есть профиль в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), одна сим-карта, банковская карта, аккаунты на нескольких интернет-сайтах.

В Москве количество идентификаторов еще выше — в среднем 24 идентификатора на каждого пользователя.

Чем больше компаний, которые собирают данные о пользователях, тем выше вероятность их утечки, отметил руководитель центра технологий, медиа и телеком EY Юрий Гедгафов. По оценке EY, 88% утечек данных пользователей в России происходит по вине сотрудников компаний, которые эти данные запрашивали. Тогда как в мире этот показатель равен 56%.

Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY. При этом за весь 2018 год в стране было подано менее ста исков, связанных с утечками персональных данных.

За последний месяц появилась информация сразу о нескольких утечках данных клиентов банков: