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Общество ,  
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СМИ узнали о продаже данных вкладчиков ВТБ на черном рынке
По сведениям «Известий», в продаже появилась информация о 5 тыс. вкладчиков ВТБ. В банке утверждают, что эти данные были актуальны по состоянию на 2016 год
Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

База данных вкладчиков ВТБ, которая включает 5 тыс. строк, появилась в продаже на черном рынке. Об этом сообщают «Известия». По информации издания, сообщение о продаже данных появились на специализированном форуме 7 ноября.

Продавец c черного рынка рассказал газете, что данные 3 тыс. клиентов можно приобрести «из первых рук», а об остальных 2 тыс. через перекупщиков. Первичная информация о клиентах ВТБ продается по 10 руб. за строчку, а вторичная — по 6 руб.

В тестовом фрагменте базы данных, который оказался в распоряжении «Известий», содержится информация о 21 вкладчике. Она включает в себя ФИО, домашний адрес и индекс, номер телефона клиента, в некоторых случаях электронную почту, а также сумма вклада, которая превышает 1 млн руб.

Издание утверждает, что проверило 10 записей из документа через мобильное приложение ВТБ, в котором при переводе денежных средств можно увидеть имя и первую букву фамилии. Так, «Известия» установили, что номера телефонов, которые содержатся в тестовом фрагменте базы данных, привязаны к счетам ВТБ, а доступные персональные данные совпадают с указанными в документе.Также газета утверждает, что четыре вкладчика ВТБ лично подтвердили свои данные и наличие депозита в банке.

В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что банк провел расследование о появлении данной информации. «Было выяснено, что речь идет о единичных сведениях, которые были актуальны по состоянию на 2016 год. Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает», — заявили в ВТБ, отметив, что утечка не содержит данных, необходимых для доступа к счету.

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В начале октября стало известно, что в интернет утекли данные держателей кредитных карт Сбербанка. Продавец утверждал, что владеет около 60 млн записей, банк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Утечка произошла из коллекторского агентства «Национальная служба взысканий», с которым сотрудничал Сбербанк (после утечки банк решил расторгнуть договор), сотрудник агентства был арестован. В ноябре на продажу были выставлены данные держателей клиентов Альфа-банка и «АльфаСтрахования». В банке подтвердили незаконное распространение персональных данных 15 клиентов.

Авторы: Евгения Чернышова, Маргарита Грошева
Теги: ВТБ, утечка данных
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