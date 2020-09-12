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Технологии и медиа ,  
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Мишустин разрешил использовать военную инфраструктуру для пуска спутников

Речь идет об использовании систем военного назначения для вывода на орбиту группы телекоммуникационных спутников «Гонец-М». Их должны запустить с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и юстировочным космическим аппаратом «Блиц-М»
Пуск ракеты-носителя «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и юстировочным космическим аппаратом «Блиц-М» (Фото: Минобороны РФ)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об использовании военной инфраструктуры для запусков гражданских космических объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Системы военного назначения можно будет использовать для очередного запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б», — говорится в сообщении. Речь идет о запланированном выводе на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М», которые обеспечивают связь вне зоны покрытия мобильных операторов.

В качестве полезной нагрузки вместе с ними будут запущены несколько спутников российских университетов, а также космические аппараты Финляндии, США, Канады, Литвы, ОАЭ, Германии. Среди них — спутники для отслеживания гражданских судов, исследований космоса, отработки технологии интернета вещей.

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Международная космическая станция

Мишустин разрешил привлекать к обслуживанию старта ракеты-носителя личный состав космических войск.

В конце июля с «Байконура» стартовала ракета-носитель «Протон-М», которая успешно вывела на орбиту два космических аппарата связи серии «Экспресс».

Весной «Роскосмос» вывел на орбиту 34 телекоммуникационных спутника компании OneWeb, которые должны обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всей планете.

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После этого глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что из-за возможного банкротства OneWeb российская космическая отрасль может понести убытки. По его словам, компания уже оплатила предстоящие запуски ракет с ее спутниками. При этом четыре ракеты-носителя уже готовы и постоянно обслуживаются на космодроме.

Автор: Михаил Котляр
Теги: ВКС, космос, спутники, новости
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