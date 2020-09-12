Мишустин разрешил использовать военную инфраструктуру для пуска спутников

Речь идет об использовании систем военного назначения для вывода на орбиту группы телекоммуникационных спутников «Гонец-М». Их должны запустить с космодрома Плесецк

Пуск ракеты-носителя «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и юстировочным космическим аппаратом «Блиц-М» (Фото: Минобороны РФ)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об использовании военной инфраструктуры для запусков гражданских космических объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Системы военного назначения можно будет использовать для очередного запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б», — говорится в сообщении. Речь идет о запланированном выводе на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М», которые обеспечивают связь вне зоны покрытия мобильных операторов.

В качестве полезной нагрузки вместе с ними будут запущены несколько спутников российских университетов, а также космические аппараты Финляндии, США, Канады, Литвы, ОАЭ, Германии. Среди них — спутники для отслеживания гражданских судов, исследований космоса, отработки технологии интернета вещей.

Мишустин разрешил привлекать к обслуживанию старта ракеты-носителя личный состав космических войск.