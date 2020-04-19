Рогозин заявил о убытках в случае срыва запуска спутников OneWeb

Глава «Роскосмоса» сообщил, что деньги по контракту британская компания перечислила, однако срыв запуска все равно повлечет за собой убытки

Банкротство британской компании OneWeb может обернуться убытками для российской космической отрасли из-за срыва нескольких запусков в ее интересах. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, после получения информации о банкротном состоянии OneWeb нет понимания, будут ли осуществлены в этом году десять запусков с космодромов Байконур и Восточный. Рогозин указал, что четыре ракеты и четыре разгонных блока уже готовы, однако дальнейшая судьба проекта зависит от дальнейших переговоров с OneWeb и «Арианспейс», которая является заказчиком пусков в интересах британской компании.

Рогозин отметил, что «Роскосмос» уже получил основную сумму по контракту с OneWeb, однако, если пуски не состоятся, госкорпорация понесет дополнительные убытки.. «Часть ракет под эту программу уже на космодромах. Их обслуживают наши боевые расчеты, наши стартовики, они, ведь, должны получать деньги как за работу, так и за вынужденный простой», — заявил он.

Глава госкорпорации выразил надежду на то, что OneWeb в итоге найдет инвестора и продолжит сотрудничество.

OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк после того как не смогла достичь договоренности с японским SoftBank о привлечении дополнительного финансирования на сумму $2 млрд. По данным Financial Times, переговоры продолжались несколько месяцев, но сорвались из-за начала всемирной пандемии коронавируса и начавшегося экономического кризиса.

Проект OneWeb призван обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для пользователей по всему миру к 2027 году. Он предусматривает запуск 684 спутников. Автор проекта — экс-сотрудник Google Грег Уайлер. Контракт на запуск спутников OneWeb подписан с «Роскосмосом». Пуск первых шести телекоммуникационных спутников был произведен в феврале 2019 года с космодрома во Французской Гвиане.



