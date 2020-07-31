На Байконуре со второго раза запустили ракету «Протон-М» со спутниками

Ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками была успешно запущена с космодрома Байконкур ночью 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» «ВКонтакте».

«В 00:25:19 мск выполнен пуск ракеты-носителя «Протон-М». В настоящее время полет проходит в штатном режиме», — говорится в сообщении. Позже российское космическое агентство сообщило об отделении первой и второй ступеней, а также головного обтекателя.

Через почти десять минут после старта от ракеты отделился орбитальный блок. После этого два космических аппарата связи серии «Экспресс» будут выводиться на орбиту разгонным блоком «Бриз-М». Второй спутник должен отделиться от блока через 18 часов после старта.