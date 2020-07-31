Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 73,36 (+1,13) Инвестиции, 30 июл, 13:18
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 86,25 (+1,34) Инвестиции, 30 июл, 13:18
На Байконуре со второго раза запустили ракету «Протон-М» со спутниками Технологии и медиа, 00:40 Посол сообщил о разрешении на работу у задержанных в Белоруссии россиян Политика, 00:38 В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком Общество, 00:18 Правозащитники насчитали 63 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской Политика, 30 июл, 23:37 На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин Общество, 30 июл, 23:28 В Москве за сутки умерли 14 заболевших COVID-19 Общество, 30 июл, 23:08 Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому Общество, 30 июл, 23:05 Московский книжный сообщил о визите полиции из-за жалобы SERB Общество, 30 июл, 22:59 Митинг оппозиции в Белоруссии. Фотогалерея Общество, 30 июл, 22:56  Москва потребовала от Минска пустить дипломатов к задержанным россиянам Политика, 30 июл, 22:52 СМИ сообщили о готовности «Интера» предложить Месси контракт на €260 млн Спорт, 30 июл, 22:15 Ученые США и России подписали соглашение о совместном изучении COVID-19 Общество, 30 июл, 21:50 СМИ узнали дату объявления «Спартаком» о трансфере Кокорина Спорт, 30 июл, 21:44 Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса Бизнес, 30 июл, 21:40
Технологии и медиа ,  
0 

На Байконуре со второго раза запустили ракету «Протон-М» со спутниками

Ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками была успешно запущена с космодрома Байконкур ночью 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» «ВКонтакте».

«В 00:25:19 мск выполнен пуск ракеты-носителя «Протон-М». В настоящее время полет проходит в штатном режиме», — говорится в сообщении. Позже российское космическое агентство сообщило об отделении первой и второй ступеней, а также головного обтекателя.

Через почти десять минут после старта от ракеты отделился орбитальный блок. После этого два космических аппарата связи серии «Экспресс» будут выводиться на орбиту разгонным блоком «Бриз-М». Второй спутник должен отделиться от блока через 18 часов после старта.

«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М»
Общество
Ракета-носитель &laquo;Протон-М&raquo; с разгонным блоком &laquo;Бриз-М&raquo;

Ранее 29 июля госкорпорация перенесла пуск ракеты-носителя на два дня. Решение было вызвано необходимостью «дополнительных проверок узлов и агрегатов».

В марте газета «Ведомости» сообщала, что в двух ракетах тяжелых ракетах «Протон-М» были обнаружены дефектные детали. Старты ракет были намечены на март и июль, но из-за проблем с болтами на внутренних крепежах их перенесли.

Теги: космос, запуск, Байконур, ракета
Материалы по теме
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М»
Общество
«Ведомости» сообщили о дефектных деталях на двух ракетах «Протон-М»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter