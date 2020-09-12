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Технологии и медиа ,  
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Орбиту МКС изменят для предотвращения столкновения со спутником США

«Роскосмос» предупредил об угрозе столкновения МКС с аппаратом BRICSat-2, который превратился в космический мусор. Спутник был выведен на околоземную орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
Международная космическая станция
Международная космическая станция (Фото: nasa.gov)

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют, чтобы избежать столкновения с космическим аппаратом США BRICSat-2, превратившимся в космический мусор. Об этом сообщил «Роскосмос».

Сближение МКС с американским спутником прогнозируется в 02:23 мск 14 сентября.

«Подтверждается необходимость маневра уклонения станции от опасного объекта. Маневр уклонения может быть запланирован в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени 14 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

BRICSat-2 был выведен на околоземную орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX. Оператором космического аппарата был ВМФ США.

На МКС завершили изоляцию экипажа после утечки воздуха
Технологии и медиа
Фото: Jerry Wright / NASA

В июле центр управления полетами (входит в «Роскосмос») внепланово провел коррекцию орбиты МКС, чтобы уклониться от возможного столкновения с космическим мусором. Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента МКС, помогли выполнить маневр. В итоге высота орбиты МКС увеличилась на 900 м.

В начале июня «Роскосмос» запатентовал ловушку для космического мусора, которая представляет собой сеть с крупными ячейками конической формы на раздвижной рамке. По оценке госкорпорации, на орбите Земли находится от 600 тыс. до 700 тыс. объектов космического мусора.

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Автор: Виктория Тютина
Теги: МКС, орбита, столкновение, космический мусор
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