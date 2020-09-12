Орбиту МКС изменят для предотвращения столкновения со спутником США

«Роскосмос» предупредил об угрозе столкновения МКС с аппаратом BRICSat-2, который превратился в космический мусор. Спутник был выведен на околоземную орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX

Международная космическая станция (Фото: nasa.gov)

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют, чтобы избежать столкновения с космическим аппаратом США BRICSat-2, превратившимся в космический мусор. Об этом сообщил «Роскосмос».

Сближение МКС с американским спутником прогнозируется в 02:23 мск 14 сентября.

«Подтверждается необходимость маневра уклонения станции от опасного объекта. Маневр уклонения может быть запланирован в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени 14 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

BRICSat-2 был выведен на околоземную орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX. Оператором космического аппарата был ВМФ США.