Орбиту МКС изменят для предотвращения столкновения со спутником США
Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют, чтобы избежать столкновения с космическим аппаратом США BRICSat-2, превратившимся в космический мусор. Об этом сообщил «Роскосмос».
Сближение МКС с американским спутником прогнозируется в 02:23 мск 14 сентября.
«Подтверждается необходимость маневра уклонения станции от опасного объекта. Маневр уклонения может быть запланирован в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени 14 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.
BRICSat-2 был выведен на околоземную орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX. Оператором космического аппарата был ВМФ США.