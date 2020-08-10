ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений

Кроме того, Apple ограничила доступ в магазин App Store другим разработчикам, считает ФАС. Компания должна будет устранить нарушения.

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Apple не согласилась с выводами ФАС и намерена подать апелляцию, сообщили РБК в пресс-службе корпорации.

«Мы сотрудничали с «Лабораторией Касперского», которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них», — сказали там.

В компании отметили, что App Store — «безопасный и надежный магазин» по поиску приложений для пользователей, который предоставляет разработчикам по всему миру «отличные возможности» для бизнеса. Apple помогла «сотням тысяч разработчиков из России» привлечь более миллиарда клиентов из 175 стран мира, указали в пресс-службе.

«Мы знаем, что дети и их родители используют App Store для поиска разнообразных образовательных, развлекательных и безопасных приложений, в связи с чем у нас предусмотрена дополнительная защита для приложений, предназначенных для детей», — рассказал представитель корпорации. Apple обновила рекомендации по приложениям для родительского контроля, так как «используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей». Приложения разработчиков, использующих технологию Mobile Device Management, доступны в App Store, добавили в компании.