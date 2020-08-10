ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Компания ограничивала конкуренцию на рынке распространения инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля», — сообщили в ФАС.
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского». Антимонопольная служба установила, что американская компания занимает 100% рынка мобильных приложений на операционной системе iOS: установить легально приложение родительского контроля можно только из магазина App Store.
По данным ФАС, Apple с октября 2018 года ограничивала возможности для разработки таких приложений, из-за чего большая часть функционала приложений других разработчиков была утрачена. В это же время корпорация выпустила собственное предустановленное приложение Screen Time, позволяющее устанавливать ограничения и управлять устройством ребенка.