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ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений

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Фото: Scott Barbour / Getty Images
Фото: Scott Barbour / Getty Images

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Компания ограничивала конкуренцию на рынке распространения инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля», — сообщили в ФАС.

ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского». Антимонопольная служба установила, что американская компания занимает 100% рынка мобильных приложений на операционной системе iOS: установить легально приложение родительского контроля можно только из магазина App Store.

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По данным ФАС, Apple с октября 2018 года ограничивала возможности для разработки таких приложений, из-за чего большая часть функционала приложений других разработчиков была утрачена. В это же время корпорация выпустила собственное предустановленное приложение Screen Time, позволяющее устанавливать ограничения и управлять устройством ребенка.

Кроме того, Apple ограничила доступ в магазин App Store другим разработчикам, считает ФАС. Компания должна будет устранить нарушения.

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Apple не согласилась с выводами ФАС и намерена подать апелляцию, сообщили РБК в пресс-службе корпорации.

«Мы сотрудничали с «Лабораторией Касперского», которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них», — сказали там.

В компании отметили, что App Store — «безопасный и надежный магазин» по поиску приложений для пользователей, который предоставляет разработчикам по всему миру «отличные возможности» для бизнеса. Apple помогла «сотням тысяч разработчиков из России» привлечь более миллиарда клиентов из 175 стран мира, указали в пресс-службе.

«Мы знаем, что дети и их родители используют App Store для поиска разнообразных образовательных, развлекательных и безопасных приложений, в связи с чем у нас предусмотрена дополнительная защита для приложений, предназначенных для детей», — рассказал представитель корпорации. Apple обновила рекомендации по приложениям для родительского контроля, так как «используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей». Приложения разработчиков, использующих технологию Mobile Device Management, доступны в App Store, добавили в компании.

Теги: Apple, ФАС, новости
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