Apple удалила игру Fortnite из AppStore

Американская компания Apple удалила игру Fortnite из магазина AppStore из-за функции прямых платежей, которую разработчики добавили в приложение. Об этом сообщает The Verge.

Как пояснили в Apple, компания-разработчик Epic Games нарушила правила App Store, которые одинаковы для всех продавцов на площадке и призваны охранять безопасность пользователей. «Epic включила в свое приложение функцию, которая не была проверена или одобрена Apple, и они сделали это с явным намерением нарушить правила App Store», — говорится в заявлении Apple.

Apple отметила, что будет сотрудничать с Epic Games и приложит все усилия, чтобы устранить нарушения и вернуть игру в магазин.

После удаления Fortnite Epic Games подала на Apple в суд. Компания заявила, что таким образом Apple незаконно пытается сохранить свою монополию сразу на двух рынках: рынке приложений для iOS и рынке платежей внутри этих приложений. По мнению Epic Games, удаление игры нарушает антимонопольное законодательство США.