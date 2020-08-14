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Apple удалила игру Fortnite из AppStore

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Американская компания Apple удалила игру Fortnite из магазина AppStore из-за функции прямых платежей, которую разработчики добавили в приложение. Об этом сообщает The Verge.

Как пояснили в Apple, компания-разработчик Epic Games нарушила правила App Store, которые одинаковы для всех продавцов на площадке и призваны охранять безопасность пользователей. «Epic включила в свое приложение функцию, которая не была проверена или одобрена Apple, и они сделали это с явным намерением нарушить правила App Store», — говорится в заявлении Apple.

ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
Общество
Фото: Scott Barbour / Getty Images

Apple отметила, что будет сотрудничать с Epic Games и приложит все усилия, чтобы устранить нарушения и вернуть игру в магазин.

После удаления Fortnite Epic Games подала на Apple в суд. Компания заявила, что таким образом Apple незаконно пытается сохранить свою монополию сразу на двух рынках: рынке приложений для iOS и рынке платежей внутри этих приложений. По мнению Epic Games, удаление игры нарушает антимонопольное законодательство США.

Собственная система оплаты, добавленная Epic Games в приложение, позволяет обойти стандартную 30% комиссию Apple. Игрокам, которые ее выберут, компания предлагает скидки.

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Фото: Mandel Ngan / AP

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Как пишет The Verge, пользователи iOS, скачавшие ранее игру, по-прежнему могут ее использовать, платежная система Epic осталась доступна. Однако теперь игроки не смогут обновить Fortnite.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по заявлению «Лаборатории Касперского» признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. В ФАС уточнили, что компания ограничивает конкуренцию среди приложений родительского контроля, установить их легально можно только из App Store. Apple заявила РБК, что не согласна с такими выводами и подаст апелляцию.

Теги: Apple, AppStore, игра
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