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Технологии и медиа ,  
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Суд арестовал активы владельца «Вымпелкома» на ₽1,6 млрд

Суд арестовал активы владельца «Вымпелкома» Торбахова на ₽1,6 млрд
Суд в Брянской области арестовал активы бенефициара «Вымпелкома» Торбахова на ₽1,6 млрд для взыскания долгов по делу о банкротстве УЗТМ. Бенефициарами завода в решении суда названы Торбахов и еще трое его партнеров по бизнесу
Александр Торбахов
Александр Торбахов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Арбитражный суд Брянской области в конце мая наложил арест на активы главы совета директоров и бенефициара «Вымпелкома» Александра Торбахова на сумму 1,6 млрд руб, следует из материалов дела.

Решение суд принял в рамках взыскания долгов по делу о банкротстве Унечского завода тугоплавких металлов (УЗТМ), говорится в материалах.

РБК направил запрос Торбахову.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Имущество предприятия, которое признали банкротом в 2021 году, продали, но вырученных денег не хватило на выплату долгов. Поэтому конкурсный управляющий УЗТМ Олег Приступа потребовал привлечь к субсидиарной ответственности «контролирующих должника лиц».

Бенефициарами завода в решении суда названы Торбахов, а также Ефим Плетенев, Михаил и Денис Горбачевы. Согласно данным «Спарк», к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «УЗТМ» кроме Торбахова привлечены крупнейший в России производитель вольфрамовой продукции АО «Компания Вольфрам», ООО «Вольфрам-Инвест», Ефим Плетенев, Денис и Михаил Горбачевы, ООО «ТОПАС», а также АО «Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов».

Торбахов, Плетенев и Горбачевы — партнеры по бизнесу. Плетенев является гендиректором компании «Забайкальский Вольфрам», а также был гендиректором «Вольфрам Инвест». Денис Горбачев владел 50% в «Забайкальском вольфраме» и 50% в ООО «Топас», Михаил Горбачев — совладелец 12,53% в «Вольфрамайн». Торбахов владеет 49,9% в «Вольфрамайне», 50% в «Забайкальском вольфраме» и 50% в ООО «Топас».

Суд определил арестовать активы на сумму 1,6 млрд руб. у каждого из бенефициаров УЗТМ, а также компании «Топас», учредителями которой являются Торбахов и Денис Горбачев, а директором Плетенев.

Также суд арестовал имущество Опытного завода тугоплавких металлов и твердых сплавов (ОЗТМиТС), связанного с некоммерческим партнерством «Вольфрам». Одним из совладельцев ОЗТМиТС, согласно данным «Спарк», является АО «Атомэнергопром», принадлежащее «Росатому» и Минфину.

Торбахов — единственный владелец АО «Коперник-инвест 3», которое контролирует 100% ПАО «Вымпелком» («Билайн»). С 2020 года Торбахов был гендиректором «Вымпелкома», а после продажи компании российскому менеджменту в октябре 2023 года международным телекоммуникационным холдингом VEON возглавил совет директоров компании.

В пресс-службе «Вымпелкома» отказались от комментариев.

24 мая «Интерфакс» сообщил о смене гендиректора «Коперник-Инвест 3», владеющего 100% акций «Вымпелкома» (бренд «Билайн»): вместо Александра Торбахова им стал Леонид Афендиков. Аналогичные изменения произошли еще в двух зарегистрированных на Торбахова компаниях — «Коперник-Инвест» и «Коперник-Инвест 2». Афендиков, согласно открытым источникам, является старшим директором акционерного офиса «Альфа-групп» — исторически основного инвестора «Вымпелкома».

Источник РБК, знакомый с ситуацией, говорил, что следом будет смена владельцев «Коперник-Инвест 3». Сейчас владельцы этой компании в базах данных скрыты.

РБК направил запрос Леониду Афендикову.

До перехода на пост гендиректора «Вымпелкома» Торбахов был зампредом правления «Сбербанка» и вице-президентом «Росгосстраха».

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Теги
Полина Минаева, Екатерина Шокурова, Анна Балашова Анна Балашова
арест активов суд дело ВымпелКом Александр Торбахов Брянская область
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