«ВКонтакте» попросила изъять из оборота базу данных своих пользователей

Арбитражный суд Москвы возобновил рассмотрение иска «В Контакте» к ООО «Дабл», которое использовало данные пользователей соцсети для оказания услуг. В России не урегулирован оборот данных, и подобных компаний появляется все больше

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Владеющее социальной сетью «ВКонтакте» ООО «В Контакте» потребовало через суд запретить распространение программного обеспечения ООО «Дабл», обязать эту компанию за свой счет изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях. Такое ходатайство компания подала в Арбитражный суд Москвы в четверг, 11 июля в ходе рассмотрения своего иска о защите смежных прав на базу данных, передает корреспондент РБК с заседания.

«Дабл» (бренд Double Data) владеет софтом, который позволяет анализировать открытые данные пользователей социальных сетей (ФИО, возраст, увлечения и т.п.), в том числе «ВКонтакте», проводить оценку их кредитоспособности, выявлять риски мошенничества в интересах банков. Как отметил в ходе заседания юрист «ВКонтакте», назначенная судом экспертиза выяснила, что одна из программ «Дабл» — Double Search — содержит данные 36 млн пользователей «ВКонтакте» (всего у соцсети 97 млн пользователей в месяц), эти же данные включены в еще две программы компании. Судья назначил следующее заседание на 30 августа.

«В Контакте» подала иск к «Дабл» в начале 2017 года. Суд первой инстанции отклонил его, апелляционная инстанция встала на сторону «В Контакте», но кассация отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение. Спор шел о том, являются ли открытые данные из «ВКонтакте» базой данных, а их использование — нарушением интеллектуальных прав истца. В феврале этого года суд назначил по делу техническую экспертизу. Ее результаты должны представить на следующем заседании суда.

Какие данные пользователей «ВКонтакте» собирает «Дабл», кто еще это делает и насколько это законно — в материале «РБК Pro».