«ВКонтакте» разрешила продажу сообществ

Социальная сеть «ВКонтакте» сняла запрет на продажу сообществ, сообщается на сайте компании. При этом изменение тематики группы по-прежнему запрещено.

«ВКонтакте» составила рекомендации для желающих продать или купить сообщество. Так, следует заключать договор и подключать к сделке юриста, а также проверять, привязана ли приобретаемая группа к юрлицу. Отмечается, что «ВКонтакте» не выступает стороной или гарантом при продаже.

«Мы знаем, что вы вкладываете много сил в развитие групп и публичных страниц и совершенно обоснованно хотите распоряжаться результатом своего труда так, как вам это угодно. Поэтому мы снимаем запрет на продажу сообществ и обновляем пункты 5.13.2 и 6.3.13 в правилах «ВКонтакте», — говорится в сообщении сети.

В мае издание The Bell обратило внимание, что «ВКонтакте» запустила в экспериментальном режиме функцию привязки сообщества к юрлицу, чтобы владельцы могли решать спорные вопросы и закреплять страницы за собой. Для привязки юрлица необходимо в разделе «Руководители» загрузить подтверждающий документ. Владелец или администраторы сообщества имеют право отменить привязку в течение 30 дней.