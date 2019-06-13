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Broadcom Limited $370 (+32,39%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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«ВКонтакте» разрешила продажу сообществ

Социальная сеть «ВКонтакте» сняла запрет на продажу сообществ, сообщается на сайте компании. При этом изменение тематики группы по-прежнему запрещено.

«ВКонтакте» составила рекомендации для желающих продать или купить сообщество. Так, следует заключать договор и подключать к сделке юриста, а также проверять, привязана ли приобретаемая группа к юрлицу. Отмечается, что «ВКонтакте» не выступает стороной или гарантом при продаже.

«Мы знаем, что вы вкладываете много сил в развитие групп и публичных страниц и совершенно обоснованно хотите распоряжаться результатом своего труда так, как вам это угодно. Поэтому мы снимаем запрет на продажу сообществ и обновляем пункты 5.13.2 и 6.3.13 в правилах «ВКонтакте», — говорится в сообщении сети.

В мае издание The Bell обратило внимание, что «ВКонтакте» запустила в экспериментальном режиме функцию привязки сообщества к юрлицу, чтобы владельцы могли решать спорные вопросы и закреплять страницы за собой. Для привязки юрлица необходимо в разделе «Руководители» загрузить подтверждающий документ. Владелец или администраторы сообщества имеют право отменить привязку в течение 30 дней.

Теги: «ВКонтакте», социальная сеть, продажа
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