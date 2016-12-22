Суд пока не стал запрещать использование открытых данных из «ВКонтакте»

Суд по интеллектуальным правам на заседании во вторник, 17 июля, отменил решение о запрете использования открытых данных из социальной сети «ВКонтакте» и направил дело на новое рассмотрение, передает корреспондент РБК из зала суда.

«ВКонтакте» с начала прошлого года судится с «Дабл» (работает под брендом Double Data), требуя запретить этой компании использовать сведения о пользователях соцсети (фамилий, имен, мест работы и учебы и другую открытую информацию). Компания «Дабл» использовала программы собственной разработки для получения информации, размещенной в общедоступных источниках данных в интернете. Эту информацию она использовала в коммерческих целях, например, оценивала кредитоспособность заемщиков для банков. Среди тех, кто использовал данные, было и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, выступало соответчиком по иску, но позже «ВКонтакте» заключило с ним мировое соглашение). ​

Суд первой инстанции отклонил требования «ВКонтакте», однако соцсеть подала апелляцию на это решение, в итоге суд встал на сторону соцсети и признал действия «Дабл» нарушающими интеллектуальные права «ВКонтакте».

Спор шел о том, являются ли открытые данные из «ВКонтакте» базой данных, а их использование — нарушением интеллектуальных прав истца. Как говорил эксперт, приглашенный на заседание суда представителем «Дабла», разработчик использовал лишь 1,8% данных, доступных во «ВКонтакте». По мнению ответчика, это незначительная информация относительно всего объема базы данных. Кроме того, он настаивал, что владелец базы данных может обладать исключительным правом на нее только тогда, когда в ее создание были совершены целенаправленные инвестиции. «ВКонтакте» создавалась исключительно как социальная сеть, база данных же является побочным продуктом», — сказал РБК гендиректор «Дабл» Максим Гинжук.

«ВКонтакте» в ходе судебного заседания отметила однозначную позицию экспертов по поводу того, что социальная сеть является базой данных, а значит, может быть объектом интеллектуальных прав.

В начале апреля несколько источников РБК на рынке данных рассказывали, что НБКИ вместе с владельцем «ВКонтакте» Mail.Ru Group разработали сервис по проверке аккаунтов заемщиков в социальных сетях. Как говорил представитель Mail.Ru Group, в новом сервисе НБКИ поиск будет осуществляться только по актуальным открытым данным в отличие от «несанкционированных сервисов сторонних компаний», которые могут содержать исторические данные, в том числе те, которые пользователь решил скрыть или удалить.

Однако уже в середине мая «ВКонтакте» сообщила, что отказалась от передачи данных своих пользователей НБКИ. «Мы поддерживаем открытость интернета, но также считаем, что каждый человек вправе сам решать, какой информацией делиться», — писал представитель «ВКонтакте».