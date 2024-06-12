Продавцы пожаловались на недобросовестных перекупщиков на «МегаМаркете»

Продавцы пожаловались на последствия «агрессивного» роста «МегаМаркета»: большие скидки и кешбэки на площадке вызвали появление перекупщиков. Активность последних негативно влияет на весь рынок, считают они

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Сразу несколько участников рынка e-commerce рассказали РБК о проблеме с продавцами, которые выкупают товары на «МегаМаркете» (входит в экосистему «Сбера») со значительным дисконтом, а затем продают их на других площадках.

Проблему один из собеседников РБК описывает так: поскольку «МегаМаркет» активно инвестирует в скидки, кешбэки и промокоды, в сумме конечная цена на товары на маркетплейсе с учетом отдельных акций может быть ниже среднерыночной на 40-50% (другой источник РБК говорит о дисконтах до 90%). Как итог — «самыми активными покупателями товаров по сильно сниженным ценам выступают не обычные потребители, а B2B-клиенты, которые закупаются большими партиями, получают кешбэки, и затем реализовывают купленный товар повторно, причем зачастую на той же площадке».

Еще один источник на рынке бытовой техники и электроники указал, что подобные покупатели отслеживают снижение цен на товары с помощью парсеров (специальных программ для анализа больших данных), что позволяет им скупать товары с наиболее выгодными ценами в большом количестве. «Таким образом выгоду получает не честный покупатель, а перекупщик, который просто зарабатывает на разнице от перепродажи и гоняет туда-сюда скидки и бонусы», — подчеркнул он.

Наличие такой проблемы РБК подтвердили представители сети электроники DNS, дистрибутора «Marvel-Дистрибуции», а также Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Представитель «МегаМаркета» отказался от комментариев.

Как зарабатывают перекупщики

Как объяснил один из собеседников, перекупщики отслеживают появление выгодных предложений, выкупают товар по цене значительно ниже рыночной, а затем выставляют его на продажу на «Авито» или как мелкие продавцы на других маркетплейсах по цене, ниже средней по рынку, но выше той, за которую купили товар.

На момент публикации на сайте «Авито» доступно 540 объявлений в Москве с подписью «куплено на МегаМаркете». По словам представителя «Авито», оценить объем всех товаров, купленных на «МегаМаркете» для дальнейшей перепродажи, невозможно, несмотря на то, что многие продавцы указывают это в описании. Среди размещенных товаров значительную часть составляют предложения о продаже новых популярных устройств по цене ниже рыночной: например, смартфонов iPhone 15, ноутбуков, приставок PlayStation и Xbox, наушников, видеокарт, электросамокатов и др. Представитель «Авито» указал, что те, кто перепродает товар, не нарушают каких-либо правил: «Как только человек легально стал собственником товара, он может им пользоваться на свое усмотрение, подарить, продать где угодно на вторичном рынке или даже потерять. Это его персональное право. То, какую назначить цену — это также его личный выбор. Наша задача — обеспечение безопасной сделки через «Авито Доставку». Он также отметил, что продавцы, публикующие объявления о продаже товара на «Авито», очень часто указывают, где он был куплен и предоставляют чеки, чтобы подтвердить новое состояние и происхождение товара. «При этом объявлений с описанием «купил на МегаМаркете» на «Авито» [в целом по России] пока относительно немного, примерно в 20 раз меньше, чем с упоминанием других крупнейших маркетплейсов или просто розничных сетей», — настаивает представитель площадки.

На что влияет такая практика

По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, периоды больших скидочных кампаний на «МегаМаркете» приводят к падению трафика, конверсии и продаж у крупных сетей на 5-15%. «Это явление носит черты схемы недобросовестной конкуренции со стороны отдельных индивидуальных предпринимателей и небольших магазинов, которые используют такие уловки для уклонения от уплаты налогов, представляясь просто частными лицами, выставляющими товар на сервисах объявлений», — заявил он.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин согласился с этой оценкой возможных последствий для федеральных сетей. По его словам, первоначально проблема касалась только сегмента электроники, но сейчас — и других товаров, включая продукты питания. «Продавец покупает товар и тут же перепродает. Он может в день так сделать 200-300 тыс. чистого дохода, вложив те же суммы. Такой рентабельности нет нигде в мире, зачастую оптовые цены выше, чем на «МегаМаркете» за счет кешбэка. Поэтому неудивительно, что многие этим занимаются», — указал эксперт.

Муртазин напомнил, что чистая прибыль «Сбера» в 2023 году составила 1,5 трлн руб., обновив рекорд 2021-го. На этом фоне для компании потратить на субсидии «МегаМаркету» 100-150 млрд руб. за год — «не те деньги, которые стоит обсуждать», рассуждает эксперт. «Поэтому они могут делать это бесконечно долго, и они будут это делать, чтобы выжигать конкурентов. Первым пострадает «Яндекс Маркет», потому что он нерентабелен. Это действительно сказывается на них», — считает Эльдар Муртазин.

Аналитик также указал, что такая стратегия маркетплейса пока не влияет на общие цены на рынке, но отражается на продажах дистрибьюторов и оптовых компаний, из-за чего многие компании просто перестают работать на «МегаМаркете», особенно, если есть какие-то уникальные товары, контроль за дистрибуцией. Но массовые товары вроде iPhone или Samsung оттуда изъять невозможно, оговорился Муртазин.

Представитель DNS указал, что многочисленные продажи с «дикими» маркетинговыми вложениями в кешбэки наблюдались во второй половине 2023 года, особенно в четвертом квартале. Причем основным «дарителем» кешбэков был «МегаМаркет», подтверждает он. «Кешбэков давали настолько много, что в ряде товарных категорий динамика отличалась от нормальной сезонной, показывая небывалый рост. А это приводит и к отложенному отрицательному спросу, и ситуативной потере привычными продавцами доли», — отметил он. Представитель DNS считает «вливание маркетплейсами больших бюджетов» в целом ненормальной рыночной практикой, которая должна исчезнуть в будущем.

Ранее в апреле ассоциации игроков рынка e-commerce просили Совфед и Госдуму доработать один из законопроектов, регулирующих маркетплейсы, указав среди прочего на еще одну проблему, связанную с перекупщиками: некоторые продавцы под видом потребителей заказывают на интернет-платформах товары с доставкой в отдаленные регионы, «чтобы у реальных потребителей не было возможности заказать данный товар у конкурента». Из-за этого ассоциации просили убрать из законопроекта норму, запрещающую брать плату за возврат товаров, отмечая, что такой запрет «может стать инструментом недобросовестной конкуренции».

Про еще одну «неприятную» для маркетплейсов схему рассказывал в интервью РБК глава Lamoda Максим Гришаков: «Некоторые пользователи пытаются получить кешбэки: когда человек купил что-то, через день сдал и попросил вернуть деньги на другую карту. Соответственно, банк начислил кешбэк, человек его получил, товар вернул, но кешбэк остался. Закон не нарушен, но мы в этом случае понесли затраты на логистику — товар доехал до человека, потом вернулся назад, а также оплатили стоимость эквайринга, которую нам никто не компенсирует».

Представители Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета», а также сетей «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк» и restore: отказались от комментариев.