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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

ФАС не нашла плагиата в обложке «Букваря»

Сюжет
Эксклюзивы РБК
ФАС признала дизайн книги «Азбука и букварь» типовым и не увидела признаков плагиата известного «Букваря» Надежды Жуковой от «Эксмо». В издательстве заявили, что достигли договоренностей с конкурирующей компанией
Фото: Артем Житенев / РИА Новости
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила рассмотрение дела, связанного с плагиатом обложки «Букваря» и ряда других детских пособий издательства «Эксмо». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС.

Дело против ООО «Симбат» из-за нарушения закона о конкуренции ФАС возбудила в январе 2024 года после жалобы «Эксмо». Разбирательства касались серии логопедических пособий: «Букварь», «Я говорю правильно» и «Логопед у вас дома» Надежды Жуковой. «Эксмо», издающее эти книги, посчитало, что серия букварей и пособий, выпускаемых компанией «Симбат» под брендом «Умка» («Азбука и букварь», «Большой логопедический учебник», «Логопедический букварь» и «Первое чтение после букваря»), по своему оформлению до степени смешения похожа на серию самого издательства.

ФАС возбудила дело из-за плагиата «Букваря»
Технологии и медиа
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Свою позицию «Эксмо» аргументировало копированием фирменного стиля оригинальной серии, созданного штатным сотрудником издательства, художественным редактором Ильей Сауковым. Кроме того, автором книг «Симбата» выступает «малоизвестный» однофамилец Надежды Жуковой — Мария Жукова. Проведенный издательством опрос показал, что 60% респондентов считают обложку «Азбуки и букваря» от «Умки» копирующей фирменный стиль обложки «Букваря» от «Эксмо». По общему впечатлению сходство этих книг признали 77% респондентов. Потери от плагиата серии «Эксмо» оценивало в 5 млн руб.

В результате проверки ФАС не усмотрела оснований для применения мер антимонопольного воздействия в отношении издательства ООО «Симбат», отметили в ведомстве. Служба установила, что такой дизайн «Букваря» является типовым: «На рынке представлено множество букварей со схожим дизайном».

Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев заявил РБК, что издательству «удалось достигнуть соглашения с коллегами, выпускающими учебные пособия, напоминающие книжную продукцию издательства «Эксмо» — «Букварь» Надежды Жуковой и другие издания». Все вопросы и претензии, «юридические и финансовые», закрыты, добавил Капьев, уточнив, что учебные пособия будут выходить в новом оформлении, не нарушающем права «Эксмо».

РБК направил запрос в ООО «Симбат».

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Фото:Francesco Benvenuti / Keystone Press Agency / Global Look Press

Чем известен «Букварь» Надежды Жуковой

Издательство «Эксмо» выпускает логопедическую серию книг Надежды Жуковой с 2013 года. По собственным данным компании, совокупный тираж «Букваря» в 2022 году составил 201,4 тыс. экземпляров, что сопоставимо, например, с тиражом книг Агнии Барто (294 тыс. экземпляров в том же году) или Марка Твена (267 тыс. экземпляров). По итогам 2022 года «Букварь» Надежды Жуковой стал самой популярной российской книгой в США. А в сети «Читай-город» он был самой продаваемой книгой в сегменте литературы для дошкольного обучения

Что говорят об исходе дела юристы

Дела, связанные с плагиатом оформления книг, пока представляются единичными кейсами в практике антимонопольной службы, прокомментировала решение ФАС адвокат Kulik & Partners Law. Economics Асия Раджабова. Избранную позицию службы, по ее словам, сложно охарактеризовать «как нестандартную или прецедентную». «Очевидно, несмотря на представление результатов социологического опроса, «Эксмо» не удалось убедить ФАС в «эксклюзивности» оформления реализуемого издательством «Букваря», — считает Раджабова.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Юрист Vegas Lex Илья Бочинин, в свою очередь, предполагает, что ФАС посчитала недоказанной возникающую у покупателей ассоциацию спорной книги именно с «Букварем» от «Эксмо». Юрист также обращает внимание: ранее ФАС отмечала, что в спорах по нарушениям по статье о недобросовестной конкуренции путем создания смешения необходимо доказывать в том числе цель и стремление получить через плагиат необоснованные преимущества.

В своих материалах ФАС приводила также примеры, когда реализация товара не может считаться вызывающей недобросовестное смешение, поскольку связана с объективными факторами, говорит Бочинин. К таким случаям относится, например, использование коричневого или зеленого цветов на упаковке мороженого, которое ассоциируется соответственно с шоколадом и орехами.

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Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Федеральная антимонопольная служба «Эксмо» книги плагиат

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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