ФАС не нашла плагиата в обложке «Букваря»

ФАС признала дизайн книги «Азбука и букварь» типовым и не увидела признаков плагиата известного «Букваря» Надежды Жуковой от «Эксмо». В издательстве заявили, что достигли договоренностей с конкурирующей компанией

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила рассмотрение дела, связанного с плагиатом обложки «Букваря» и ряда других детских пособий издательства «Эксмо». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС.

Дело против ООО «Симбат» из-за нарушения закона о конкуренции ФАС возбудила в январе 2024 года после жалобы «Эксмо». Разбирательства касались серии логопедических пособий: «Букварь», «Я говорю правильно» и «Логопед у вас дома» Надежды Жуковой. «Эксмо», издающее эти книги, посчитало, что серия букварей и пособий, выпускаемых компанией «Симбат» под брендом «Умка» («Азбука и букварь», «Большой логопедический учебник», «Логопедический букварь» и «Первое чтение после букваря»), по своему оформлению до степени смешения похожа на серию самого издательства.

Свою позицию «Эксмо» аргументировало копированием фирменного стиля оригинальной серии, созданного штатным сотрудником издательства, художественным редактором Ильей Сауковым. Кроме того, автором книг «Симбата» выступает «малоизвестный» однофамилец Надежды Жуковой — Мария Жукова. Проведенный издательством опрос показал, что 60% респондентов считают обложку «Азбуки и букваря» от «Умки» копирующей фирменный стиль обложки «Букваря» от «Эксмо». По общему впечатлению сходство этих книг признали 77% респондентов. Потери от плагиата серии «Эксмо» оценивало в 5 млн руб.

В результате проверки ФАС не усмотрела оснований для применения мер антимонопольного воздействия в отношении издательства ООО «Симбат», отметили в ведомстве. Служба установила, что такой дизайн «Букваря» является типовым: «На рынке представлено множество букварей со схожим дизайном».

Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев заявил РБК, что издательству «удалось достигнуть соглашения с коллегами, выпускающими учебные пособия, напоминающие книжную продукцию издательства «Эксмо» — «Букварь» Надежды Жуковой и другие издания». Все вопросы и претензии, «юридические и финансовые», закрыты, добавил Капьев, уточнив, что учебные пособия будут выходить в новом оформлении, не нарушающем права «Эксмо».

РБК направил запрос в ООО «Симбат».

Чем известен «Букварь» Надежды Жуковой Издательство «Эксмо» выпускает логопедическую серию книг Надежды Жуковой с 2013 года. По собственным данным компании, совокупный тираж «Букваря» в 2022 году составил 201,4 тыс. экземпляров, что сопоставимо, например, с тиражом книг Агнии Барто (294 тыс. экземпляров в том же году) или Марка Твена (267 тыс. экземпляров). По итогам 2022 года «Букварь» Надежды Жуковой стал самой популярной российской книгой в США. А в сети «Читай-город» он был самой продаваемой книгой в сегменте литературы для дошкольного обучения

Что говорят об исходе дела юристы

Дела, связанные с плагиатом оформления книг, пока представляются единичными кейсами в практике антимонопольной службы, прокомментировала решение ФАС адвокат Kulik & Partners Law. Economics Асия Раджабова. Избранную позицию службы, по ее словам, сложно охарактеризовать «как нестандартную или прецедентную». «Очевидно, несмотря на представление результатов социологического опроса, «Эксмо» не удалось убедить ФАС в «эксклюзивности» оформления реализуемого издательством «Букваря», — считает Раджабова.

Юрист Vegas Lex Илья Бочинин, в свою очередь, предполагает, что ФАС посчитала недоказанной возникающую у покупателей ассоциацию спорной книги именно с «Букварем» от «Эксмо». Юрист также обращает внимание: ранее ФАС отмечала, что в спорах по нарушениям по статье о недобросовестной конкуренции путем создания смешения необходимо доказывать в том числе цель и стремление получить через плагиат необоснованные преимущества.

В своих материалах ФАС приводила также примеры, когда реализация товара не может считаться вызывающей недобросовестное смешение, поскольку связана с объективными факторами, говорит Бочинин. К таким случаям относится, например, использование коричневого или зеленого цветов на упаковке мороженого, которое ассоциируется соответственно с шоколадом и орехами.