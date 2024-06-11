В Риме воры через канализацию обокрали магазин Bulgari

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В Риме банда грабителей пробралась через канализацию в магазин Bulgari и украла ювелирные изделия и часы на сумму €500 тыс. (около $536 тыс.). Об этом сообщило британское интернет-издание The Independent.

«Банда воров украла ювелирные изделия и часы на сумму не менее 500 тыс. евро из магазина Bulgari в Риме, прежде чем исчезнуть в городской канализации в погоне от полиции», — написало издание.

Троих грабителей в масках заметили на записи системы видеонаблюдения. Полиция прибыла через семь минут после того, как прозвучала сигнализация, но им потребовались еще четыре минуты, чтобы прорваться через забаррикадированную дверь.

Грабители успели забрать ценности и покинуть магазин через канализацию.

Были предположения, что грабители ранее заходили в магазин, выдавая себя за клиентов, чтобы лучше понять его планировку и систему безопасности, отметило издание.

Еще один случай ограбления магазина Bulgari произошел в центре Парижа в апреле 2023 года. Три человека «в капюшонах, одетые во все черное» и с нарукавной повязкой, ворвались в бутик. Тогда ущерб в Bulgari оценили в €1 млн.