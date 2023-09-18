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«Эксмо» подало в ФАС жалобу на плагиат «Букваря»

Одно из крупнейших издательств «Эксмо» пожаловалось в ФАС на плагиат «Букваря»
«Эксмо» просит ФАС проверить букварь конкурента с похожей на собственное издание обложкой и автором-однофамилицей. Антимонопольный орган не часто рассматривает дела о плагиате книг, но юристы видят у претензии шансы на успех
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Издательство «Эксмо», входящее в топ-3 рейтинга Российской книжной палаты как по тиражам, так и по количеству наименований выпущенных книг, обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за плагиата «Букваря» логопеда Надежды Жуковой. Соответствующее заявление о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства «Эксмо» направило в ФАС 1 сентября. Копию документа РБК предоставили в самом издательстве. В ФАС получение заявления подтвердили.

Предметом обращения стала серия «Логопед Надежда Жукова», запущенная «Эксмо» в 2013 году. В серию, помимо «Букваря», также входят пособия «Я говорю правильно» и «Логопед у вас дома». Совокупный тираж «Букваря» в 2022 году составил 201,4 тыс. экземпляров (для сравнения: весь совокупный тираж книг Агнии Барто в том же году, входящей, по данным Российской книжной палаты, в топ-20 самых издаваемых детских писателей, составил 294 тыс. экземпляров, а Марка Твена — 267 тыс. экземпляров). Кроме того, по итогам 2022 года «Букварь» Надежды Жуковой стал самой продаваемой российской книгой в США.

Серия «Логопед Надежда Жукова», как указано в обращении, объединена «характерным сериальным художественным оформлением, позволяющим отличать книги издательства от книг, издаваемых иными лицами». Это оформление, как утверждают в «Эксмо», было создано штатным сотрудником издательства, художественным редактором Ильей Сауковым, а значит, согласно п. 2 ст. 1295 Гражданского кодекса, посвященной авторскому праву, именно «Эксмо» выступает обладателем исключительных прав на использование художественных оформлений книг серии. Другим лицам этих прав издательство не предоставляло.

Плагиатом как отдельно взятого «Букваря», так и всей серии, по версии «Эксмо», занимается ООО «Симбат», которое в 2017 году организовало выпуск и продажу целого ряда бумажных книг для дошкольников (букварей, логопедических пособий) под брендом «Умка». В эту серию вошла, например, книга «Азбука и букварь», издаваемая в визуально похожем на пособие «Эксмо» исполнении и под авторством однофамильца — Марии Александровны Жуковой, «малоизвестного педагога-логопеда», а также «Большой логопедический учебник», «Логопедический букварь» и «Первое чтение после букваря». Схожесть оформления серии и одинаковые фамилии авторов, по мнению «Эксмо», приводят к их «смешению» в глазах потребителя.

Издание и появление в продаже такой книги в «Эксмо» считают недобросовестной конкуренцией и просят ФАС возбудить дело. По результатам рассмотрения дела «Эксмо» просит выдать компании «предписание об устранении последствий нарушения и недопущении действий, создающих угрозу нарушения антимонопольного законодательства».

На момент публикации в «Симбат» на запрос РБК не ответили.

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Как «Эксмо» аргументирует сходство «Букварей»

Для подтверждения сходства букварей и логопедических пособий серии «Логопед Надежда Жукова» и аналогичной продукции Марии Жуковой от «Умки» в «Эксмо» провели социологический опрос (результаты, предоставленные в ФАС, также имеются в распоряжении РБК).

Участие в опросе приняли 1,5 тыс. совершеннолетних россиян — потребителей книг: из них 60% считают, что обложка «Азбука и букварь» от «Умки» копирует фирменный стиль обложки «Букваря» от «Эксмо». 65% согласны, что лицевая и тыльная стороны обложки «Азбука и букварь» издательства «Умка» могут восприниматься как обновленная версия фирменного стиля «Букваря». По общему впечатлению сходство двух книг отмечают 77% респондентов. 58% полагают, что книги «Азбука и букварь» и книги «Букварь» принадлежат одной серии, 66% убеждены, что их издает одно или два связанных друг с другом издательства.

Что говорят о споре издательств юристы

Претензии «Эксмо» потенциально могут быть справедливы при наличии всех признаков недобросовестной конкуренции, считает юрист Антимонопольной и регуляторной практики юридической фирмы Vegas Lex Илья Бочинин. Например, «Эксмо» сможет выиграть в случае, если докажет, что «Симбат» получил преимущество в результате копирования обложки, причинил убытки «Эксмо» или нанес вред его деловой репутации.

Довода о том, что ООО «Симбат» выпускает буквари под авторством однофамилицы Надежды Жуковой, недостаточно для квалификации действий «Симбата» в качестве акта недобросовестной конкуренции, отмечает, в свою очередь, адвокат компании Kulik & Partners Law.Economics Асия Раджабова. «Но если «Симбат» действительно использовал серийное оформление книг «Эксмо» для выпуска собственной продукции, высока вероятность признания таких действий нарушением ч. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции (запрещает смешение продукции с товарами или услугами конкурента путем копирования или имитации внешнего вида товара. — РБК)», — отмечает она.

При рассмотрении подобного спора, по словам Раджабовой, ключевое значение будет иметь мнение потребителей по итогам социологических опросов о том, считают ли они книги схожими или относящимися к одной серии, а также сравнительные заключения экспертов и специалистов.

Как часто ФАС рассматривает дела издательств

Дела, связанные с плагиатом оформления книг, не часто рассматриваются ФАС, утверждает Раджабова. Однако в практике антимонопольных органов, по ее словам, имеется несколько схожих дел. К их числу относится и спор «Эксмо» с издательством «Азбука-Аттикус» (с 2022 года полностью принадлежит издательству АСТ, входящему в группу «Эксмо-АСТ»), когда управление ФАС по Москве пришло к выводу, что оформление серии книг «Всемирная литература» «Эксмо» имитирует оформление книжной серии «Мировая классика», выпускаемой «Азбука-Аттикус».

Бочинин также напомнил еще один похожий случай, но тогда претензии исходили уже от «Эксмо» в адрес «Азбуки-Аттикус». Речь идет о решении Московского УФАС от 2012 года, когда служба признала нарушением закона о защите конкуренции выпуск «Азбукой-Аттикус» серии книжных изданий «Я люблю путешествовать» с использованием художественного оформления, сходного до степени смешения с художественным оформлением серии «Оранжевый гид», исключительные права на которые принадлежали «Эксмо». Тогда ответчика обязали изъять из оборота спорную продукцию, а суды первой, апелляционной и кассационной инстанций подтвердили законность решения и предписания регулятора. Кассационный суд отдельно указал, что действия «Азбуки-Аттикус» были направлены на получение преимуществ, связанных с увеличением объема продаж вследствие перехода части потребителей от продукции «Эксмо», напоминает Бочинин.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
«Эксмо» книги ФАС плагиат
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