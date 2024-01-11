ФАС возбудила дело из-за плагиата «Букваря»

Антимонопольная служба возбудила дело из-за плагиата «Букваря» Надежды Жуковой, выпускаемого «Эксмо». В 2023 году эта книга стала лидером в сегменте дошкольного обучения. Если издатель выиграет, нарушителю запретят выпуск пособия

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против ООО «Симбат» из-за нарушения закона о конкуренции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо», ранее подавшего в ведомство жалобу на плагиат «Букваря» Надежды Жуковой.

Дело возбуждено по признакам нарушения п. 2 ст. 14.6 федерального закона «О защите конкуренции», уточняют в «Эксмо». Эта статья запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием продукции, похожей на оригинал до степени смешения. В частности, незаконным считается копирование или имитация внешнего вида товара, упаковки, наименования, цветовой гаммы и фирменного стиля в целом. ФАС, по информации издательства, также создала комиссию по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В пресс-службе ФАС подтвердили РБК возбуждение дела. «Речь идет о недобросовестной конкуренции, связанной с имитацией элементов дизайна обложки учебной литературы компании-конкурента», — уточнил представитель ведомства. В случае установления нарушения на компанию может быть наложен штраф в соответствии с ч. 1 ст. 14.33 Кодекса об административных правонарушениях, добавили в пресс-службе. По этой статье наказание за недобросовестную конкуренцию для должностных лиц варьируется от 12 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Представитель ООО «Симбат» не ответил на запрос РБК.

Из-за чего «Эксмо» обратилось в ФАС

Издательство «Эксмо», входящее в топ-3 рейтинга Российской книжной палаты и по тиражам, и по количеству наименований выпущенных книг, пожаловалось в ФАС из-за плагиата серии логопедических пособий «Букварь», «Я говорю правильно» и «Логопед у вас дома» Надежды Жуковой в сентябре 2023 года. «Эксмо» оценивает потери от плагиата серии пособий в сумму порядка 5 млн руб.

Как отмечают в «Эксмо», «Симбат» выпускает серию букварей и логопедических пособий под брендом «Умка» («Азбука и букварь», «Большой логопедический учебник», «Логопедический букварь» и «Первое чтение после букваря»), оформление которых до степени смешения похоже на серию самого издательства. К путанице в глазах читателей приводит, например, копирование фирменного стиля оригинальной серии «Эксмо», созданного штатным сотрудником издательства, художественным редактором Ильей Сауковым, объясняли в издательстве. Более того, автором этих книг выступает однофамилец Надежды Жуковой — Мария Жукова.

Свою позицию в «Эксмо» подкрепляют результатами социологического опроса. Из 1,5 тыс. респондентов 60% подтвердили, что обложка «Азбука и букварь» от «Умки» копирует фирменный стиль обложки «Букваря» от «Эксмо». По общему впечатлению сходство этих книг отмечают 77% респондентов. А две трети убеждены, что обе книги издает одно или два связанных друг с другом издательств, показали результаты этого опроса.

Чем известен «Букварь» Надежды Жуковой Логопедическая серия Надежды Жуковой издается «Эксмо» с 2013 года. По данным издательства, совокупный тираж «Букваря» в 2022 году составил 201,4 тыс. экземпляров. Это в целом сопоставимо с общим тиражом книг одних из самых издаваемых детских писателей Агнии Барто (294 тыс. экземпляров в том же году) и Марка Твена (267 тыс. экземпляров). Кроме того, по итогам 2022 года «Букварь» Надежды Жуковой оказался самой продаваемой российской книгой в США. Спрос на него был выше, чем, например, на нон-фикшен «К себе нежно» Ольги Примаченко и фэнтези «Мара и Морок» Лии Арден.

Насколько востребованы «Буквари»

В сети книжных магазинов «Читай-город» «Букварь» Надежды Жуковой занял первое место по продажам в сегменте литературы для дошкольного обучения, рассказали РБК в пресс-службе компании. Суммарно за 2023 год в сети было продано более 20 тыс. экземпляров этой книги. В общем разделе образовательной литературы «Букварь» занимает четвертое место и уступает по продажам только атласам и контурным картам по географии за седьмой и восьмой классы.

Книги Марии Жуковой «Большой логопедический учебник», «Логопедический букварь» и «Первое чтение после букваря» в сети «Читай-город» не представлены, продолжает представитель магазинов. «В продаже есть каллиграфические прописи, рабочие тетради, энциклопедии малышей, пособия «Годовой курс занятий» и «Уроки логопеда. Интенсивный курс», — отмечают в пресс-службе. — Суммарные продажи всех этих изданий за 2023 год в семь раз меньше, чем продажи «Букваря» Надежды Жуковой». Однако запросов от «Эксмо» об изъятии пособий Марии Жуковой в сеть не поступало, уточнили в «Читай-городе».

Пособия авторства Марии Жуковой РБК удалось найти и в крупнейших маркетплейсах. Однако представители «Яндекс Маркета» и Wildberries отказались от комментариев, а в пресс-службе Ozon не ответили на запрос РБК.

Что говорят специалисты о перспективах разбирательства

В подобных спорах решающая роль отведена доказательствам сторон, убеждена руководитель судебно-претензионного направления компании «Онлайн Патент» Александра Пелих. «Заявитель, как правило, предоставляет социологический опрос, в котором приведено мнение потребителей, а ответчик в опровержение предоставляет контрдокументы», — отмечает эксперт. В случае если ФАС примет сторону «Эксмо», то «Симбат» не просто обязан будет выплатить штраф, но и не сможет в дальнейшем печатать и распространять пособия в сходном дизайне, уточняет Пелих.

Опрошенные ранее РБК специалисты также отмечали, что претензии «Эксмо» потенциально могут быть справедливы. Например, юрист антимонопольной и регуляторной практики юридической фирмы Vegas Lex Илья Бочинин утверждал, что «Эксмо» сможет выиграть в случае, если докажет, что «Симбат» получил преимущество в результате копирования оформления пособий, причинил издательству убытки или нанес вред его деловой репутации.

«Если внешний вид «Букваря» не защищен в качестве товарного знака, то обращение в антимонопольную службу с заявлением о признании действий конкурента, выраженных в использовании сходного фирменного стиля, является наиболее действенным правовым инструментом для защиты своих прав», — резюмирует Пелих.