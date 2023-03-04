WSJ узнала о падении выручки Twitter в декабре почти вполовину год к году
В декабре выручка и скорректированная прибыль социальной сети Twitter упала на 40% год к году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой источники, знакомые с содержанием сообщения для инвесторов компании.
Газета указывает, что причиной такого положения Twitter является приостановка сотрудничества с ней многих рекламодателей, что произошло после приобретения компании предпринимателем Илоном Маском. Издание напоминает, что ему пришлось взять в кредит $13 млрд с ежегодными процентами более чем на $1 млрд, чтобы закрыть сделку, и собеседники WSJ указали, что первый платеж банкам уже был совершен.
Всего, приобретая Twitter в октябре прошлого года, Маск заплатил $44 млрд. The New York Times со ссылкой на презентацию бизнесмена для инвесторов указывала, что среди планов бизнесмена по развитию соцсети к 2028 году было увеличение ее выручки в пять раз по сравнению с показателем 2021 года, до $26,4 млрд, и сокращение доли рекламы до 45% для снижения зависимость Twitter. Среди источников доходов он указывал не только рекламу, но еще подписку и платежный сервис.
Подписка уже внедряется в соцсети. Она называется Twitter Blue и стоит $8 в месяц в десктопной версии и $11 — для пользователей iOS. Подписка позволяет верифицировать аккаунт.
В феврале Маск писал в Twitter, что компания «определенно еще не является финансово здоровой», и для достижения этой цели придется «работать». Он отметил, что последние три месяца пытался «спасти Twitter от банкротства», это было тяжело, но теперь компания «стремится к безубыточности».