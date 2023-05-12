WSJ назвала преемницу Маска на посту гендиректора Twitter

Глава отдела продаж рекламы американской массмедийной компании NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры о том, чтобы стать новым генеральным директором Twitter, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Яккарино работает в NBCU более десяти лет. Среди ее заслуг — запуск стримингового сервиса Peacock с поддержкой рекламы.

Накануне владелец Twitter Илон Маск объявил о своем решении покинуть пост гендиректора компании. Он сообщил, что уже нашел преемницу. Сам Маск займет должности исполнительного председателя и технического директора. Причину ухода и имя нового главы соцсети предприниматель не назвал. Он описывал руководство компанией как «отнюдь не вечеринку», а как «крайне болезненный процесс».

Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд и возглавил компанию осенью прошлого года.

Материал дополняется