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Маск уйдет с поста гендиректора Twitter

Илон Маск сообщил об уходе с поста гендиректора Twitter в течение шести недель
Место Маска займет женщина, ее имя бизнесмен не назвал. Он останется в компании на позиции исполнительного председателя и технического директора
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Бизнесмен Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

Он уже нашел преемницу. «Она начнет через примерно шесть недель», — написал Маск.Он также сообщил, что займет пост исполнительного председателя и технического директора Twitter. 

Причину ухода с должности и имя нового гендиректора Маск не назвал.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд и возглавил компанию в конце октября 2022 года. После этого он начал менять политику соцсети — например, уволил большую часть сотрудников и запустил программу монетизации. За счет этих мер Маск пытался снизить расходы на бизнес, за который, по его словам, он переплатил. В мае 2022 года газета The New York Times отмечала, что бизнесмен хочет увеличить годовой доход Twitter до $26,4 млрд, то есть в пять раз.

В середине апреля Маск дал интервью Би-би-си, в котором сказал, что управление Twitter «отнюдь не вечеринка, это крайне болезненный процесс». По словам предпринимателя, в последние месяцы «ситуация была действительно довольно стрессовой», однако он по-прежнему считает, что покупка компании была правильным решением.

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Теги
Яна Ломакина
Илон Маск Twitter гендиректор
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