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Парад Победы 2023 года стал самым просматриваемым за последние 5 лет

Трансляция парада Победы 2023 года установила рекорд по доле зрителей минимум за 5 лет
Доля зрителей, смотревших парад Победы в прямом эфире российских телеканалов, оказалась рекордной минимум за 5 лет. Но и показывали событие в этом году в два раза больше вещателей, чем раньше, в том числе ТВ-3 и СТС Love
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Трансляция парада Победы 9 Мая 2023 года стала самой просматриваемой минимум за последние пять лет. Это следует из подсчетов исследовательской компании Mediascope, выполненных по запросу РБК.

Как считали

Данные Mediascope, уполномоченного Роскомнадзором на измерение телевизионной аудитории, приведены по городам России с населением более 100 тыс. человек, в них учтены зрители старше четырех лет. Долю зрителей парада Победы аналитики оценили за пять лет — с 2019 года.

Суммарная доля аудитории парада, то есть процент смотревших трансляцию телезрителей от всех тех, у кого на тот момент был включен телевизор, составила 86,8%. Большинство из них — 38,9% — смотрели программу в эфире «Первого канала». Для сравнения в 2022 году суммарная доля составляла 81,6%, а в 2019 году — 71,2%.

Рекордной оказался и суммарный охват трансляции: под этим критерием подразумевается процент от всего населения страны, которые потратили на просмотр парада Победы хотя бы одну минуту. В 2023 году, по подсчетам Mediascope, этот показатель составил 29,6%, и сопоставим он только с 2020 годом, когда охват составил аналогичную цифру. Наименьший за пять лет охват был в 2019 году — 24,1%.

Однако в 2023 году и показывали парад Победы в прямом эфире в два раза больше телеканалов, чем в предыдущие годы: трансляцию одновременно вели 17 вещателей. Прежде этот показатель колебался от семи до десяти каналов в зависимости от года. Помимо традиционных «Первого канала», «России 1», «России 24», НТВ, РЕН ТВ, «ТВ Центра» и «Звезды» трансляцию шествия в этом году впервые вели такие каналы, как «Че», СТС Love, «Пятница!», ТНТ и ТВ-3.

Парад в Москве прошел 9 Мая в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он состоял из пешей части и прохода колонн военной техники. Авиация и танки, за исключением Т-34, задействованы не были.

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Из иностранных политиков гостями парада Победы в этом году стали представители семи стран СНГ: президенты Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Сердар Бердымухамедов, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент России Владимир Путин, выступая с традиционной речью, заявил, что западные элиты, несмотря на итоги Великой Отечественной войны, «по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию и агрессивный национализм». Он также подчеркнул, что для России «нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке», а страна хочет мирного, свободного и стабильного будущего.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Mediascope Парад Победы Первый канал ТНТ
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